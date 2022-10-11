Бізнес просить продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до неї Миколаївський порт — Finance.ua
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Бізнес просить продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до неї Миколаївський порт

Казна та Політика
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Бізнес просить продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до неї Миколаївський порт
Бізнес просить продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до неї Миколаївський порт
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до ООН та Посольства Туреччини в Україні з наполегливим проханням зробити все можливе для продовження дії «зернового коридору», включаючи приєднання до нього Миколаївського морського порту, а також збільшення кількості перевірок на добу суден з українською сільськогосподарською продукцією.
Про це повідомила пресслужба ЄБА.
Там наголошують, що експорт української аграрної продукції є пріоритетним не лише для України, а насамперед для всього світу, особливо тих країн, де вирує голод.
«За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, в 2021 році Україна забезпечила світовий ринок обсягом продовольства, який є достатнім для харчування близько чотирьохсот мільйонів людей, не враховуючи населення України», — зазначають в ЄБА.
Там нагадали, що завдяки зусиллям Організації Об’єднаних Націй та Туреччини було відновлено експорт українського зерна через порти Чорного моря в рамках «зернової ініціативи» з безпечного транспортування зерна та продовольства з трьох українських портів.
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Розблокування українських портів посприяло покращенню гуманітарної ситуації в Африці та Азії, а також протидії дефіциту продовольства у світі та зниженню цін на зерно.
«Станом на 6 жовтня 2022 року „зерновим коридором“ вже відвантажено понад 280 суден з більш ніж 6 млн тонн сільськогосподарської продукції на борту до країн Азії, Африки та Європи. Це свідчить про те, що представники бізнесу довіряють „зерновій ініціативі“ та готові збільшувати обсяги перевалки вантажів», — зауважують в ЄБА.
Водночас, на жаль, станом на зараз бізнес бачить деякі логістичні труднощі, які перешкоджають українському експорту аграрної продукції. Зокрема, за інформацією Комітету зернових та олійних культур ЄБА, на початку жовтня кількість перевірок суден з українською аграрною продукцією вже зменшилась до 15 на добу. Це означає, що у чорноморських портів «Великої Одеси» (Одеси, Чорноморськ та Південний) вдвічі скоротиться завантаженість, а час простою суден збільшиться. Судновласники та експортери зерна понесуть серйозні витрати через затримки суден.
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За підрахунками експертів ЄБА, на обробку одного судна витрачається 25 днів, з яких 9 днів — перевірка Спільного координаційного центру на шляху до України, 3 дні — перехід до порту завантаження, 3 дні — завантаження, 2 дні — перехід назад до Босфору, 9 днів — перевірка Спільного координаційного центру у зворотному напрямку.
Як наслідок, зростуть ціни на українське зерно. На думку зернової бізнес-спільноти ЄБА, щоб уникнути великого скупчення суден, необхідно здійснювати не менше 25 перевірок на добу.
Крім того, є занепокоєння, що при існуючій затримці з перевірками Спільного координаційного центру, багато суден можуть застрягти в Босфорі в очікуванні цієї перевірки, яка може взагалі не відбутися, якщо «зернова ініціатива» не буде продовжена.
«Для ефективного подолання продовольчої кризи, перш за все, у всьому світі, особливо в країнах, де страждають від голоду, важливо також розширити географію зернової ініціативи, а саме включити до неї „зернові ворота“ України — Миколаївський морський портовий вузол, через який у 2021 році пройшла майже третина від загального обсягу експорту зернових з портів України. За підсумками 2021 року порт досяг обсягів обігу вантажів на рівні приблизно 30 млн тонн», — наголошують в ЄБА.
Саме тому ЄБА звернулась до ООН та Посольства Республіки Туреччина в Україні з проханням зробити все можливе для продовження дії Зернової ініціативи, включаючи розгляд питання Миколаївського морського портового вузла, а також збільшення на добу кількості перевірок суден з українською сільськогосподарською продукцією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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