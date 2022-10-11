Бізнес просить продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до неї Миколаївський порт — Finance.ua

Бізнес просить продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до неї Миколаївський порт Вчора 20:39 — Казна та Політика

Бізнес просить продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до неї Миколаївський порт

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до ООН та Посольства Туреччини в Україні з наполегливим проханням зробити все можливе для продовження дії «зернового коридору», включаючи приєднання до нього Миколаївського морського порту, а також збільшення кількості перевірок на добу суден з українською сільськогосподарською продукцією.

Про це повідомила пресслужба ЄБА.

Там наголошують, що експорт української аграрної продукції є пріоритетним не лише для України, а насамперед для всього світу, особливо тих країн, де вирує голод.

«За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, в 2021 році Україна забезпечила світовий ринок обсягом продовольства, який є достатнім для харчування близько чотирьохсот мільйонів людей, не враховуючи населення України», — зазначають в ЄБА.

Там нагадали, що завдяки зусиллям Організації Об’єднаних Націй та Туреччини було відновлено експорт українського зерна через порти Чорного моря в рамках «зернової ініціативи» з безпечного транспортування зерна та продовольства з трьох українських портів.

Розблокування українських портів посприяло покращенню гуманітарної ситуації в Африці та Азії, а також протидії дефіциту продовольства у світі та зниженню цін на зерно.

«Станом на 6 жовтня 2022 року „зерновим коридором“ вже відвантажено понад 280 суден з більш ніж 6 млн тонн сільськогосподарської продукції на борту до країн Азії, Африки та Європи. Це свідчить про те, що представники бізнесу довіряють „зерновій ініціативі“ та готові збільшувати обсяги перевалки вантажів», — зауважують в ЄБА.

Водночас, на жаль, станом на зараз бізнес бачить деякі логістичні труднощі, які перешкоджають українському експорту аграрної продукції. Зокрема, за інформацією Комітету зернових та олійних культур ЄБА, на початку жовтня кількість перевірок суден з українською аграрною продукцією вже зменшилась до 15 на добу. Це означає, що у чорноморських портів «Великої Одеси» (Одеси, Чорноморськ та Південний) вдвічі скоротиться завантаженість, а час простою суден збільшиться. Судновласники та експортери зерна понесуть серйозні витрати через затримки суден.

За підрахунками експертів ЄБА, на обробку одного судна витрачається 25 днів, з яких 9 днів — перевірка Спільного координаційного центру на шляху до України, 3 дні — перехід до порту завантаження, 3 дні — завантаження, 2 дні — перехід назад до Босфору, 9 днів — перевірка Спільного координаційного центру у зворотному напрямку.

Як наслідок, зростуть ціни на українське зерно. На думку зернової бізнес-спільноти ЄБА, щоб уникнути великого скупчення суден, необхідно здійснювати не менше 25 перевірок на добу.

Крім того, є занепокоєння, що при існуючій затримці з перевірками Спільного координаційного центру, багато суден можуть застрягти в Босфорі в очікуванні цієї перевірки, яка може взагалі не відбутися, якщо «зернова ініціатива» не буде продовжена.

«Для ефективного подолання продовольчої кризи, перш за все, у всьому світі, особливо в країнах, де страждають від голоду, важливо також розширити географію зернової ініціативи, а саме включити до неї „зернові ворота“ України — Миколаївський морський портовий вузол, через який у 2021 році пройшла майже третина від загального обсягу експорту зернових з портів України. За підсумками 2021 року порт досяг обсягів обігу вантажів на рівні приблизно 30 млн тонн», — наголошують в ЄБА.

Саме тому ЄБА звернулась до ООН та Посольства Республіки Туреччина в Україні з проханням зробити все можливе для продовження дії Зернової ініціативи, включаючи розгляд питання Миколаївського морського портового вузла, а також збільшення на добу кількості перевірок суден з українською сільськогосподарською продукцією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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