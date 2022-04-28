Бізнес просить держкомпенсацію витрат на зарплату мобілізованим співробітникам — Finance.ua
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Бізнес просить держкомпенсацію витрат на зарплату мобілізованим співробітникам

Вчора 20:35Казна та Політика
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Бізнес просить держкомпенсацію витрат на зарплату мобілізованим співробітникамБізнес просить держкомпенсацію витрат на зарплату мобілізованим співробітникам
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду та парламенту з проханням допомогти бізнесу виплачувати зарплату мобілізованим співробітникам за рахунок держресурсів та міжнародної допомоги.
Про це йдеться на сайті організації.
«Для багатьох компаній наразі доволі складно утримати бізнес на плаву через брак оборотних коштів та забезпечити збереження заробітної плати мобілізованим працівникам. Зокрема, є підприємства, де до лав ЗСУ було мобілізовано більше третини працівників, що є суттєвим показником», — зазначили в асоціації.
Представники бізнесу також запевнили, що намагаються своєчасно виплатити заробітну плату працівникам навіть якщо підприємство було зруйноване чи зупинене. Однак багато бізнесів наразі мають труднощі з доступом до сировини та логістикою, що суттєво ускладнює збереження чи відновлення темпів роботи.
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Нагадаємо, Кабмін підтримав законопроєкт про дерегуляцію бізнесу в Україні на час війни.
Зоконопроєкт зокрема пропонує закріпити право на ведення господарської діяльності без оформлення дозволу на час воєнного стану. Натомість суб’єкти господарювання повинні будуть подати декларацію до відповідних органів влади. Зробити це буде можливо, незалежно від місцезнаходження та місця провадження діяльності.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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