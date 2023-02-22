Бізнес назвав основні перешкоди для свого відновлення в умовах війни — Finance.ua
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Бізнес назвав основні перешкоди для свого відновлення в умовах війни

Особисті фінанси
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Бізнес назвав основні перешкоди для свого відновлення в умовах війни
Бізнес назвав основні перешкоди для свого відновлення в умовах війни
Станом на січень 2023 року основною проблемою відновлення для бізнесу залишається непрогнозованість розвитку ситуації в Україні, фінансові проблеми (відсутність достатнього капіталу) і недостатня кількість платоспроможних клієнтів в Україні.
Про це свідчать результати дослідження «Стан та потреби бізнесу в умовах війни».
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«Дослідження проходило за усіма правилами вибірки по усій Україні. Опитані підприємці представляють всі українські регіони та різні індустрії. Всього проаналізовані відповіді 535 респондентів», — зазначив голова ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, очільник Advanter Group, співзасновник Центр економічного відновлення Aндрій Длігач.

Основні проблеми розвитку

Серед основних проблем розвитку 50,5% опитаних бізнесменів назвали відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів (у листопаді 2022 року на це вказували 39,5%).
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Від непрогнозованості розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку потерпають 48,4% опитаних (у листопаді було 44,2%), на відсутність достатнього капіталу вказують 40,4% (проти листопадових 42,1%).

Взаємовідносини із владою

Ключовою проблемою у взаємовідносинах із владою бізнес назвав блокування податкових накладних (42,2%), затримку з логістикою на кордоні, черги на митних пунктах (21,1%) і відмови у доступі до державної грантової програми допомоги бізнесу, програми «Доступні кредити 5-7-9%» (13,9%).
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Вплинула на роботу бізнесу в січні й ситуація з відключенням електрики. 7,8% заявили, що фактично зупинили свою діяльність через проблему з енергопостачанням, 12,8% — втратили до 80% обороту, 16,7% — до 50% обороту, 28,3% — до 20-30% обороту, 19,2% — до 10% обороту. Водночас лише 15,1% бізнесменів повідомили, що ситуація з електроенергією практично не вплинула на їхню роботу.
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За матеріалами:
Укрінформ
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