Бізнес-лідери спрогнозували, як будуть зростати їхні компанії протягом наступних років (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес-лідери спрогнозували, як будуть зростати їхні компанії протягом наступних років (інфографіка) Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Бізнес-лідери спрогнозували, як будуть зростати їхні компанії протягом наступних років (інфографіка)

85% керівників світових компаній впевнені у перспективах зростання своїх організацій протягом наступних трьох років. 79% бізнес-лідерів українських компаній впевнені у життєстійкості їхніх організацій упродовж наступних шести місяців.

Про це свідчать результати щорічного дослідження KPMG «Погляд керівників бізнесу 2022» в Україні та світі.

На тлі тривалої невизначеності та нових викликів, спричинених війною в Україні, понад половина українських бізнес-лідерів залишаються оптимістичними — 65% кажуть, що впевнені в перспективах зростання їхніх компаній та галузей впродовж наступних трьох років.

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Проте, коли йдеться про світову економіку, лише 19% українських керівників впевнені у зростанні світової економіки впродовж наступних трьох років.

У світі 71% вважає, що світова економіка зростатиме у трирічній перспективі, а 85% керівників впевнені в перспективах зростання їхніх компаній, галузей та країн.

Інфографіка: KPMG

Інфографіка: KPMG

Вплив економічної ситуації

81% керівників в Україні (86% — у світі) очікують економічний спад упродовж наступних 12 місяців, а 65% українських керівників впевнені, що криза не буде короткотривалою. 51% українських та 76% світових лідерів враховували економічний спад у своїх бізнес-планах.

Попри тернистий шлях розвитку економіки України на тлі війни, 44% лідерів українських компаній переконані, що кризова ситуація ніяк не вплине на їхні очікування стосовно запланованих темпів зростання упродовж наступних трьох років. До цієї думки схиляються також 73% керівників у світі.

У своєму прагненні забезпечувати зростання, керівники стикаються також з серйозними викликами та ризиками. На думку керівників українських організацій, у 2022 році в Україні найбільшими загрозами для бізнесу є очікувана геополітична невизначеність та пов`язані з цим операційний та регуляторний ризики. Нестача кваліфікованих талантів не один рік поспіль залишається на радарі керівників в Україні.

У світі нові технології, які минулого року не входили до п’ятірки головних ризиків, підвищуються в рейтингу, як першорядна та найбільша загроза для зростання світових організацій.

Стратегії цифровізації на тлі невизначеності та змін

Попри війну апетит бізнес-лідерів щодо цифровізації не змінився у порівнянні з минулим роком — 45% керівників в Україні (72% у світі) вже мають агресивну стратегію інвестування в цифровізацію, що спрямована на забезпечення першості в сфері інновацій.

Більш того, 42% (71% у світі) задоволені своїми досягненнями в технологічній сфері та можуть спрямовувати інвестиції в інші фінансові потоки. У світі чотири з п’яти керівників відзначають, що їхні компанії призупиняють або скорочують стратегії цифрової трансформації.

В Україні, 72% бізнес-лідерів сказали, що не планують призупиняти або скорочувати стратегії цифрової трансформації.

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