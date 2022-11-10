Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну — Finance.ua

Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну
Попри війну та обстріли бізнеси другий квартал поспіль декларують поліпшення своїх настроїв.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
Індикатор ділової впевненості у IV кварталі порівняно з ІІІ кварталом поточного року підвищився:
- у промисловості на 2,4 відсоткових пункти (у тому числі у переробній — на 2,8 в.п.);
- у будівництві на 8,7 в.п.;
- у торгівлі на 10,2 в.п.;
- сфері послуг на 15,7 в.п.
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При цьому у роздрібній торгівлі цей індикатор навіть був більшим проти аналогічного періоду минулого року.
Очікування обсягів замовлень зросли:
- у промисловості — на 6 в.п.;
- у будівництві — на 2 в.п.;
- у торгівлі — на 18 в.п.;
- у сфері послуг — на 4 в.п.
«Хоча більшість показників поки що перебувають не на тому рівні, на якому б хотілося, але покращання ділових очікувань протягом вже двох кварталів поспіль — це позитивний сигнал, що бізнеси поступово адаптуються до нових умов та готуються розширювати свою діяльність», — зазначив Гетманцев.
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