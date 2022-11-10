Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну — Finance.ua

Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну Сьогодні 09:14 — Фондовий ринок

Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну

Попри війну та обстріли бізнеси другий квартал поспіль декларують поліпшення своїх настроїв.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

Індикатор ділової впевненості у IV кварталі порівняно з ІІІ кварталом поточного року підвищився:

у промисловості на 2,4 відсоткових пункти (у тому числі у переробній — на 2,8 в.п.);

у будівництві на 8,7 в.п.;

у торгівлі на 10,2 в.п.;

сфері послуг на 15,7 в.п.

При цьому у роздрібній торгівлі цей індикатор навіть був більшим проти аналогічного періоду минулого року.

Очікування обсягів замовлень зросли:

у промисловості — на 6 в.п.;

у будівництві — на 2 в.п.;

у торгівлі — на 18 в.п.;

у сфері послуг — на 4 в.п.

«Хоча більшість показників поки що перебувають не на тому рівні, на якому б хотілося, але покращання ділових очікувань протягом вже двох кварталів поспіль — це позитивний сигнал, що бізнеси поступово адаптуються до нових умов та готуються розширювати свою діяльність», — зазначив Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.