Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну — Finance.ua
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Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну

Фондовий ринок
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Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну
Бізнес декларує покращення ділових очікувань попри війну
Попри війну та обстріли бізнеси другий квартал поспіль декларують поліпшення своїх настроїв.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
Індикатор ділової впевненості у IV кварталі порівняно з ІІІ кварталом поточного року підвищився:
  • у промисловості на 2,4 відсоткових пункти (у тому числі у переробній — на 2,8 в.п.);
  • у будівництві на 8,7 в.п.;
  • у торгівлі на 10,2 в.п.;
  • сфері послуг на 15,7 в.п.
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При цьому у роздрібній торгівлі цей індикатор навіть був більшим проти аналогічного періоду минулого року.
Очікування обсягів замовлень зросли:
  • у промисловості — на 6 в.п.;
  • у будівництві — на 2 в.п.;
  • у торгівлі — на 18 в.п.;
  • у сфері послуг — на 4 в.п.
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«Хоча більшість показників поки що перебувають не на тому рівні, на якому б хотілося, але покращання ділових очікувань протягом вже двох кварталів поспіль — це позитивний сигнал, що бізнеси поступово адаптуються до нових умов та готуються розширювати свою діяльність», — зазначив Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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