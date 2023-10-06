Бізнес-активність Одещини поступово оживає — Finance.ua
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Бізнес-активність Одещини поступово оживає

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про основні тенденції економічного розвитку регіону з початку року, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Кіпера.
Бізнес-активність регіону поступово оживає, констатував Кіпер.
Так, з початку 2023 року абсолютний приріст зареєстрованих юридичних осіб склав 1 044, ФОПів — 3444.
Найбільше суб'єктів малого та середнього підприємництва здійснюють діяльність у сфері:
  • оптової та роздрібної торгівлі (42,8%)
  • інформації та телекомунікацій (10,3%)
  • операцій з нерухомим майном (5,9%)
  • сільського господарства (5,6%)
  • професійної, наукової та технічної діяльності (5,1%)
  • транспорту (5,0%)
  • промисловості (4,5%)
  • готельно-ресторанного господарства (3,7%)
  • адміністративного, допоміжного обслуговування (2,7%)
  • будівництва (2,7%)
Жителі Одещини активно користуються державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%», продовжив Кіпер.
«З початку дії програми укладено 4,6 тисяч кредитних договорів на суму 17 млрд грн. Частка у загальному портфелі зросла з 5,7% до 7,1% - з 6 до 4 місця серед регіонів країни», — додав він.
Одеські аграрії активно залучають кредити на розвиток бізнесу, інформує очільник ОВА.
«З початку 2023 року (одеські аграрії. — Ред.) отримали 3,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку і розвиток бізнесу — 5 місце серед інших регіонів країни.
Загалом кошти отримало 996 агропідприємств Одещини. З них 806 стали учасниками державної програми «Доступні кредити 5−7-9″, які отримали 3,36 млрд грн (3 місце по країні)», — розповів він.
Також Кіпер нагадав, що у серпні 2023 року Одеська ОВА відновила програму підтримки малих та середніх підприємств. У першу чергу відновлено механізм компенсації частки відсотків за кредитами на розвиток, модернізацію або розроблення нових видів товарів і послуг, поінформував він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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