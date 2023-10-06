Бізнес-активність Одещини поступово оживає — Finance.ua

Бізнес-активність Одещини поступово оживає Сьогодні 09:13

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про основні тенденції економічного розвитку регіону з початку року, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Кіпера.

Бізнес-активність регіону поступово оживає, констатував Кіпер.

Так, з початку 2023 року абсолютний приріст зареєстрованих юридичних осіб склав 1 044, ФОПів — 3444.

Найбільше суб'єктів малого та середнього підприємництва здійснюють діяльність у сфері:

оптової та роздрібної торгівлі (42,8%)

інформації та телекомунікацій (10,3%)

операцій з нерухомим майном (5,9%)

сільського господарства (5,6%)

професійної, наукової та технічної діяльності (5,1%)

транспорту (5,0%)

промисловості (4,5%)

готельно-ресторанного господарства (3,7%)

адміністративного, допоміжного обслуговування (2,7%)

будівництва (2,7%)

Жителі Одещини активно користуються державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%», продовжив Кіпер.

«З початку дії програми укладено 4,6 тисяч кредитних договорів на суму 17 млрд грн. Частка у загальному портфелі зросла з 5,7% до 7,1% - з 6 до 4 місця серед регіонів країни», — додав він.

Одеські аграрії активно залучають кредити на розвиток бізнесу, інформує очільник ОВА.

«З початку 2023 року (одеські аграрії. — Ред.) отримали 3,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку і розвиток бізнесу — 5 місце серед інших регіонів країни.

Загалом кошти отримало 996 агропідприємств Одещини. З них 806 стали учасниками державної програми «Доступні кредити 5−7-9″, які отримали 3,36 млрд грн (3 місце по країні)», — розповів він.

Також Кіпер нагадав, що у серпні 2023 року Одеська ОВА відновила програму підтримки малих та середніх підприємств. У першу чергу відновлено механізм компенсації частки відсотків за кредитами на розвиток, модернізацію або розроблення нових видів товарів і послуг, поінформував він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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