Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею — Finance.ua

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Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею

Особисті фінанси
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Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення росії як біженець, виграв 500 тисяч євро в миттєву лотерею.
Про це в понеділок повідомила Національна лотерея Бельгії в пресрелізі, що є в розпорядженні «Європейської правди».
Чоловік — українець віком від 18 до 24 років, який живе в Брюссельському столичному регіоні - придбав скретч-карту на заправці 16 травня за п’ять євро. Один із номерів виявився виграшним.
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Представниця бельгійської Національної лотереї зазначила, що з оформленням документів на виграш хлопцеві допомогли друзі.
«Його почуття були дуже змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. Та водночас, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії», — розповіла представниця лотереї Жоук Вермер.
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Хоча Національна лотерея Бельгії традиційно не розкриває інформації про особу переможця, Вермер зазначила, що той наразі працює в країні як біженець, але прагне якнайшвидше повернутись додому.
Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку «хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну».
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Усього з початку повномасштабного нападу росії на Україну Бельгія прийняла щонайменше 65 тисяч українських біженців.

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За матеріалами:
Українська правда
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