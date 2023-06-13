Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею — Finance.ua

Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею

Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення росії як біженець, виграв 500 тисяч євро в миттєву лотерею.

Про це в понеділок повідомила Національна лотерея Бельгії в пресрелізі, що є в розпорядженні «Європейської правди».

Чоловік — українець віком від 18 до 24 років, який живе в Брюссельському столичному регіоні - придбав скретч-карту на заправці 16 травня за п’ять євро. Один із номерів виявився виграшним.

Представниця бельгійської Національної лотереї зазначила, що з оформленням документів на виграш хлопцеві допомогли друзі.

«Його почуття були дуже змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. Та водночас, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії», — розповіла представниця лотереї Жоук Вермер.

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Хоча Національна лотерея Бельгії традиційно не розкриває інформації про особу переможця, Вермер зазначила, що той наразі працює в країні як біженець, але прагне якнайшвидше повернутись додому.

Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку «хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну».

Усього з початку повномасштабного нападу росії на Україну Бельгія прийняла щонайменше 65 тисяч українських біженців.

Українська правда За матеріалами:

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