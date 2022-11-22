Біженці з України зможуть отримати пільгу у США — Finance.ua

Біженці з України зможуть отримати пільгу у США
З 21 листопада в США почало діяти нове правило, згідно з яким українські біженці набувають право на роботу автоматично після приїзду в країну.
Право на роботу відразу після приїзду в США діятиме протягом 90 днів. Потім потрібно буде взяти дозвіл, але ця процедура безоплатна.
Протягом останніх місяців правозахисники намагалися відстояти право на роботу для біженців з України.
Річ у тім, що в США біженцям можна працювати з першого дня приїзду в країну. Як робочий дозвіл вони показують форму i-94, що отримали на кордоні. Якщо вони хочуть отримати фізичний робочий дозвіл, вони подають форму i-765 абсолютно безоплатно. Без сплати мита у розмірі 410 доларів.
Водночас для українських біженців таких пільг не було. Їм доводилося не лише платити мито, а й чекати кілька місяців, доки прийде їхній робочий дозвіл. І впродовж цього часу вони працювати не можуть.
З 21 листопада 2022 року українські біженці у США мають право:
- працювати протягом перших 90 днів після приїзду до США без робочого дозволу;
- не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання робочого дозволу.
Тобто влаштуватися на роботу можна одразу після приїзду, показавши форму i-94, отриману на кордоні. Якщо лише поставили штамп, форму можна отримати на офіційному сайті.
Однак після 90 днів роботи за формою i-94 українцям потрібно отримати робочий дозвіл. Для цього слід подати форму i-765. За першу подачу такої форми тепер українці мито не сплачують.
Умови отримання дозволу на роботу
До 5 грудня для звільнення від мита документи треба надсилати поштою. Потім це буде доступно онлайн.
Нововведення стосується двох із трьох категорій українських біженців:
- тих, що приїхали після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль на рік;
- тих, що приїхали за програмою Uniting for Ukraine.
Водночас ці умови не стосуються тих українців, що приїхали до 11 квітня та подали на TPS. Якщо ж українець щойно подав документи на TPS і ще не отримав дозвіл, він також підпадає під новий закон.
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