Біженці з України зможуть отримати пільгу у США — Finance.ua

Біженці з України зможуть отримати пільгу у США Сьогодні 17:39 — Особисті фінанси

Біженці з України зможуть отримати пільгу у США

З 21 листопада в США почало діяти нове правило, згідно з яким українські біженці набувають право на роботу автоматично після приїзду в країну.

Право на роботу відразу після приїзду в США діятиме протягом 90 днів. Потім потрібно буде взяти дозвіл, але ця процедура безоплатна.

Протягом останніх місяців правозахисники намагалися відстояти право на роботу для біженців з України.

Річ у тім, що в США біженцям можна працювати з першого дня приїзду в країну. Як робочий дозвіл вони показують форму i-94, що отримали на кордоні. Якщо вони хочуть отримати фізичний робочий дозвіл, вони подають форму i-765 абсолютно безоплатно. Без сплати мита у розмірі 410 доларів.

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Водночас для українських біженців таких пільг не було. Їм доводилося не лише платити мито, а й чекати кілька місяців, доки прийде їхній робочий дозвіл. І впродовж цього часу вони працювати не можуть.

З 21 листопада 2022 року українські біженці у США мають право:

працювати протягом перших 90 днів після приїзду до США без робочого дозволу;

не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання робочого дозволу.

Тобто влаштуватися на роботу можна одразу після приїзду, показавши форму i-94, отриману на кордоні. Якщо лише поставили штамп, форму можна отримати на офіційному сайті.

Однак після 90 днів роботи за формою i-94 українцям потрібно отримати робочий дозвіл. Для цього слід подати форму i-765. За першу подачу такої форми тепер українці мито не сплачують.

Умови отримання дозволу на роботу

До 5 грудня для звільнення від мита документи треба надсилати поштою. Потім це буде доступно онлайн.

Нововведення стосується двох із трьох категорій українських біженців:

тих, що приїхали після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль на рік;

тих, що приїхали за програмою Uniting for Ukraine.

Водночас ці умови не стосуються тих українців, що приїхали до 11 квітня та подали на TPS. Якщо ж українець щойно подав документи на TPS і ще не отримав дозвіл, він також підпадає під новий закон.

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