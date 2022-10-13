Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії: ким працюють та скільки заробляють — Finance.ua

Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії: ким працюють та скільки заробляють Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії: ким працюють та скільки заробляють

82% біженців з України не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% — в Румунії. Натомість більше половини планують або вже мають роботу: у Польщі відсоток охочих складає 63%, в Чехії - 52%. В Румунії менше третини українських біженців готові працювати.

Про це йдеться в дослідженні настроїв українських біженців у Польщі, Чехії та Румунії, проведеного Міграційною платформою EWL.

«Зараз українські біженці мають можливість працювати практично у кожній країні Європи за спрощеною процедурою працевлаштування. Тому вони користуються такою нагодою і мігрують, щоби знайти кращу роботу і умови проживання. Водночас роботодавці в Польщі, Чехії, Румунії, Німеччини чи Голландії також охоче беруть на роботу біженців з України. Але, головне, що більша частина біженців з України йде працювати попри те, що в європейських країнах вони можуть розраховувати на соціальні виплати», — розповіла Марія Кузенко, керівник відділу легалізації Міграційної платформи EWL.

Робота в Польщі

Найчастіше біженці з України обирають роботу у Польщі через культурну та географічну близкість та друзів або родичів у цій країні, а також через те, що Польща була найпопулярнішим напрямком роботи та життя для економічних мігрантів до війни. Її ринок праці - найбільш зрозумілий для українців. Така тенденція збереглася і після 24 лютого. Крім того, Польща першою швидко спростила процедуру легалізації та працевлаштування біженців з України.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 1,36 млн біженців з України отримали в Польщі тимчасову охорону станом на вересень. Міністерство праці та соціальної політики Польщі рапортує про 430 тис. працевлаштованих біженців з України від початку повномасштабного вторгнення. Тобто близько 2/3 від усієї кількості біженців працездатного віку (670 тис.) мають роботу.

Більшість біженців з України працюють на фізичній праці, яку можна отримати без знання польської мови та досвіду. В основному — це сфера логістики, підприємства харчової та переробної промисловості, підприємства електроніки та автомобільної галузі, сфера послуг.

Майже половина біженців з України в Польщі (51%) отримують зарплатню від 500 до 1000 євро нетто (19,5-39 тис. грн).

Робота в Чехії

Чехія також, як і до повномасштабного вторгнення, залишається однією з головних країн трудової міграції громадян України. Наразі країна надала притулок для понад 400 тис. українців, за інформацією Чеської асоціації регіонів.

У Міністерстві праці і соціальної політики Чехії станом на серпень звітують про понад 101 тис. українських біженців, які знайшли роботу в країні. Причому, переважно — це робота на тривалий термін.

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Українські біженці у Чехії заробляють у середньому 770-1250 євро на місяць (28 — 45 тис. грн). Найбільше роботи зараз — на підприємствах машинобудівної та автомобільної галузі.

Робота в Румунії

На відміну від Польщі та Чехії, біженці з України обирали Румунію передусім через членство цієї країни в НАТО (64%) як тимчасовий прихисток.

Найбільше в Румунію приїхало біженців з півночі та півдня України — з найгарячіших точок війни в Україні. Натомість далі третина усіх біженців планували переїзд до Польщі через побоювання з пошуками роботи в Румунії. Тільки 27% біженців планували знайти роботу саме в Румунії.

Наразі в країні працює близько 2 тис.українських біженців. В основному це фізична праця на підприємствах автомобільної галузі із середньою зарплатою 400-500 євро (14,5-18 тис. грн.)

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