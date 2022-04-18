Біткойн подешевшав до мінімуму за місяць — Finance.ua
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Біткойн подешевшав до мінімуму за місяць

Вчора 18:10Фінтех і Картки
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Курс біткойну опустився до мінімального рівня за місяць — перша криптовалюта подешевшала до $38,5 тис. Але подальше падіння нижче за $30 тис. експерти називають справжньою катастрофою для ринків.
У понеділок, 18 квітня, вартість Bitcoin впала на 4,2%. Трохи згодом, згідно з даними найбільшої європейської криптовалютної біржі WhiteBIT, курс скоригувався до $39 тис.
Крім того, друга криптовалюта Ethereum подешевшала на 4,7%, до $2902. Загалом, за даними CoinMarketCap, за останні 24 години капіталізація світового ринку криптовалют скоротилася приблизно на 4% і становить $1,9 трлн.

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За матеріалами: Обозреватель
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