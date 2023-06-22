Біткоїн зріс на 5% за добу, досягнувши $30 000 вперше з кінця квітня — Finance.ua
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Біткоїн зріс на 5% за добу, досягнувши $30 000 вперше з кінця квітня

Криптовалюта
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Флагманська криптовалюта продовжила зростання, досягнувши $30 000 — це відбулось вперше з кінця квітня. Згідно з даними CoinGecko, BTC з $30,054.00 зріс на 5% за добу та на 21% за минулий тиждень. На момент написання новини ВТС торгується за $30,200.
Основною причиною стрімкого зростання головного цифрового активу криптовалютні аналітики назвали заявку BlackRock на створення біржового фонду ETF-біткоїн (exchange-traded fund). ETF-біткоїн відстежуватиме базову ринкову ціну криптовалюти.
Інвестори з оптимізмом дивляться на перспективи участі BlackRock та інших великих інституційних компаній у сфері цифрових активів. Прихильники криптовалют впевнені, що це дасть інвесторам доступ до біткоїнів без необхідності володіти базовим активом.
Після оголошення BlackRock багато інших фірм з управління активами подали свої власні заявки на ETF, включаючи WisdomTree. Наразі інвестори уважно стежать за макроекономічними показниками, щоб спробувати передбачити вектор руху на ринку криптовалют.
«Кількість оголошень про спотові ETF-біткоїн від великих організацій, безперечно, повернула бичачий оптимізм на криптовалютні ринки», — прокоментував ситуацію голова відділу міжнародних ринків CoinDCX Віджай Айяр.
Експерти висловлюють обережний оптимізм щодо зростання курсу ВТС, незважаючи на негативні для криптосектору новини. Ринок все ще не оговтався від скандалу з крахом біржі FTX і посилення регулювання, що послідувало за цим. Наразі триває Binance/">"війна" Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з найбільшими криптовалютними біржами — Binance та Coinbase.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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