Bitcoin впав до дворічного мінімуму — Finance.ua
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Bitcoin впав до дворічного мінімуму

Фінтех і Картки
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Bitcoin впав до дворічного мінімуму
Bitcoin впав до дворічного мінімуму
Згідно з даними аналітичної компанії Santiment, вартість флагманської криптовалюти опустилась до мінімального значення за останні два роки — $15 800. На момент написання новини цифровому активу вдалось відновитися до $16,160.
Bitcoin впав до дворічного мінімуму
За словами експертів, за останні пів року довіра користувачів до централізованих криптовалютних бірж знизилася до критичних позначок, особливо це стало помітно після краху FTX. За минулу добу загальна ринкова капіталізація опустилась на 4.1%, наразі ця цифра становить $ 831 мільярд.
Bitcoin впав до дворічного мінімуму
Ефіріум втратив 7.9%, торгуючись наразі за $1,135. Серед цифрових активів, які входять у топ-10, найбільше подешевшав мем-токен Dogecoin. Котирування DOGE знизилися на 9,6% до $1.
За матеріалами:
noworries
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