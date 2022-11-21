Bitcoin впав до дворічного мінімуму — Finance.ua

Bitcoin впав до дворічного мінімуму Сьогодні 16:20 — Фінтех і Картки

Bitcoin впав до дворічного мінімуму

Згідно з даними аналітичної компанії Santiment, вартість флагманської криптовалюти опустилась до мінімального значення за останні два роки — $15 800. На момент написання новини цифровому активу вдалось відновитися до $16,160.

За словами експертів, за останні пів року довіра користувачів до централізованих криптовалютних бірж знизилася до критичних позначок, особливо це стало помітно після краху FTX. За минулу добу загальна ринкова капіталізація опустилась на 4.1%, наразі ця цифра становить $ 831 мільярд.

Ефіріум втратив 7.9%, торгуючись наразі за $1,135. Серед цифрових активів, які входять у топ-10, найбільше подешевшав мем-токен Dogecoin. Котирування DOGE знизилися на 9,6% до $1.

noworries За матеріалами:

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