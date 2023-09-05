Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000 — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000 Сьогодні 22:02 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000

За даними аналітиків з Cointelegraph, найближчими тижнями вартість флагманської криптовалюти може суттєво впасти. Річ у тому, що деривативи на BTC почали виявляти ведмежі тенденції.

Графік цін Bitcoin не залишає сумнівів у тому, що настрої інвесторів не стали позитивнішими після перемоги Grayscale проти SEC, наголосили експерти. Вартість ВТС може знизитися до $22 000 вже найближчими тижнями, переконані представники Cointelegraph.

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«Наразі учасники ринку перебувають у підвішеному стані та не розуміють, чого очікувати. До 18 серпня цього року зростання курсу BTC на 19%, яке відбулося після подачі заявки на ETF від BlackRock, повністю зупинилося. Потім ціна BTC взагалі повернулася до $26 000», — наголосили аналітики.

Багато експертів також пов’язують проблеми ринку з діями регуляторів США щодо бірж Binance та Coinbase. Численні джерела стверджують, що Міністерство юстиції США (DOJ) ініціює кримінальне розслідування щодо Binance. Претензії полягають у сприянні відмиванню грошей та потенційних порушеннях санкцій щодо російських компаній.

Прогнози ШІ. На думку штучного інтелекту PricePredictions, наприкінці місяця ВТС торгуватиметься за $26 228. Прогноз являє собою незначне зростання вартості токена порівняно з поточною ціною — $25 682. З точки зору технічного аналізу, особливе занепокоєння викликає боротьба Bitcoin за вихід за межі тижневої підтримки — тенденція, яку виявили аналітики TrendSpider, вказує на майбутній спад на ринку.

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