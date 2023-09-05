Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000

Криптовалюта
64
Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000
Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000
За даними аналітиків з Cointelegraph, найближчими тижнями вартість флагманської криптовалюти може суттєво впасти. Річ у тому, що деривативи на BTC почали виявляти ведмежі тенденції.
Графік цін Bitcoin не залишає сумнівів у тому, що настрої інвесторів не стали позитивнішими після перемоги Grayscale проти SEC, наголосили експерти. Вартість ВТС може знизитися до $22 000 вже найближчими тижнями, переконані представники Cointelegraph.
Читайте також
«Наразі учасники ринку перебувають у підвішеному стані та не розуміють, чого очікувати. До 18 серпня цього року зростання курсу BTC на 19%, яке відбулося після подачі заявки на ETF від BlackRock, повністю зупинилося. Потім ціна BTC взагалі повернулася до $26 000», — наголосили аналітики.
Bitcoin спрогнозували падіння до $22 000
Багато експертів також пов’язують проблеми ринку з діями регуляторів США щодо бірж Binance та Coinbase. Численні джерела стверджують, що Міністерство юстиції США (DOJ) ініціює кримінальне розслідування щодо Binance. Претензії полягають у сприянні відмиванню грошей та потенційних порушеннях санкцій щодо російських компаній.
Прогнози ШІ. На думку штучного інтелекту PricePredictions, наприкінці місяця ВТС торгуватиметься за $26 228. Прогноз являє собою незначне зростання вартості токена порівняно з поточною ціною — $25 682. З точки зору технічного аналізу, особливе занепокоєння викликає боротьба Bitcoin за вихід за межі тижневої підтримки — тенденція, яку виявили аналітики TrendSpider, вказує на майбутній спад на ринку.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.