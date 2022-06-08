Bitcoin позбавлять корони: у Фонді Сороса назвали майбутнього короля криптовалют — Finance.ua

Bitcoin позбавлять корони: у Фонді Сороса назвали майбутнього короля криптовалют

Вчора 18:39 — Фінтех і Картки

Bitcoin позбавлять корони: у Фонді Сороса назвали майбутнього короля криптовалют

Якщо спільнота Bitcoin не відмовиться від технології майнінгу, криптовалюта Ethereum обжене цю монету за рівнем прийняття. Причина у енергоємності майнінгу, від якого ефір готовий відмовитися вже до кінця року.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила генеральний директор Фонду Сороса Дон Фітцпатрік. За її словами, людство все більше приділяє увагу впливу на клімат, а консенсус Proof-of-Work (PoW), на якому базується майнінг, споживає значну кількість електроенергії.

Насправді ж і Bitcoin, і Ethereum отримують у результаті майнінгу, але останній вже у серпні може перейти на модель Proof-of-Stake (PoS), тобто стейкінг. Це призведе до того, що «виробництво» монет стане менш витратним, оскільки величезні обчислювальні потужності більше не будуть потрібні.

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При цьому багато криптоаналітиків ставляться до ідеї такого переходу скептично. Наприклад, експерти найбільшої криптобіржі Європи WhiteBIT називають модель PoW більш захищеною перед загрозою Атаки 51 або корупційної поведінки на блокчейні. Тому у глобальному сенсі перехід на PoS з метою захисту довкілля навряд чи реалізуться у найближче десятиліття.

За словами Фітцпатрік, криптовалюта назавжди закріпилася у фінансовому світі, ставши мейнстримом. Задля підтвердження своїх слів вона нагадала про рішення однієї з найбільших у світі фінансових компаній Fidelity Investments дозволити клієнтам відкривати криптовалютні накопичувальні пенсійні рахунки.

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«Я хотіла б озвучити лише одне застереження: вплив на клімат буде все важливішим. В цьому контексті Ethereum, ймовірно, отримає більше підтримки за Bitcoin», — заявила глава Фонду Сороса.

Вона також зазначила, що на рахунках криптовалютних компаній зберігаються лише віртуальні монети, що у короткій перспективі робить їх дуже вразливими. Насамкінець Дон Фітцпатрік висловила впевненість у тому, що в майбутньому блокчейну знайдуться відмінні застосування.

Варто зазначити, що Фонд Сороса і сам інвестує у криптовалюту. У жовтні Фітцпатрік підтвердила, що на рахунках її організації зберігаються Bitcoin.

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