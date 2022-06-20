Bitcoin подорожчав після рекордного обвалу — Finance.ua
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Bitcoin подорожчав після рекордного обвалу

Вчора 12:41Фінтех і Картки
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Bitcoin в понеділок, 20 червня, подорожчав на 10,5% до 20 225 доларів. Криптовалютна індустрія балансує на межі, оскільки інвестори побоюються, що зараження від проблем у великих криптогравців може спровокувати серйозні проблеми.
Про це повідомляє Reuters.
Біткойн, який втратив 57% цього року і 37% Цього місяця, впав нижче 20 000 доларів за вихідні вперше з грудня 2020 року. Цей рівень має символічне значення, оскільки він був приблизно піком циклу 2017 року.

Проблеми у великих гравців

Падіння цін послідувало за труднощами у декількох великих гравців галузі, в той час як подальше зниження може мати негативні наслідки, оскільки інші криптоінвестори змушені продавати свої активи, щоб задовольнити маржинальні вимоги і покрити збитки.
Криптовалютний хедж-фонд Three Arrows Capital вивчає свої варіанти, в тому числі продаж активів і допомогу іншої фірми, повідомили його засновники Wall Street Journal в статті, опублікованій в п’ятницю, в той же день, коли орієнтований на Азію крипто-кредитор Babel Finance заявив, що припиняє роботу.
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Американський кредитор Celsius Network раніше в цьому місяці заявив, що призупинить зняття коштів, і багато з недавніх проблем галузі можна простежити до вражаючого краху так званої стабільної монети TerraUSD в травні.
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«Якщо ринок піде вгору, всі зітхнуть з полегшенням, все буде рефінансовано, люди збільшать капітал, і весь ризик розсіється», — сказав Адам Фартінг, головний ризик-офіс Постачальника крипто-ліквідності B2C2 в Японії.
«Для мене це дуже схоже на 2008 рік з точки зору можливого ефекту доміно банкрутств і ліквідацій», — сказав Фартінг.

Падіння ринку акцій

Події в криптовалюті збіглися зі спадом акцій, оскільки американські акції зазнали найбільше тижневе процентне зниження за два роки через побоювання зростання процентних ставок і зростаючої ймовірності рецесії.
Ціна Bitcoin має тенденцію рухатися приблизно так само, як і інші ризиковані активи, такі як технологічні акції.
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За матеріалами: РБК-Україна
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