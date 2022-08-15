Bitcoin нарешті подорожчав вперше з червня — до 25 тисяч доларів — Finance.ua
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Bitcoin нарешті подорожчав вперше з червня — до 25 тисяч доларів

Фінтех і Картки
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Bitcoin нарешті подорожчав вперше з червня — до 25 тисяч доларів
Bitcoin нарешті подорожчав вперше з червня — до 25 тисяч доларів
Криптовалюта Bitcoin почала збільшувати вартість. Аналітики зафіксували курс трохи більший ніж $25 тис. за монету.
Про це повідомляє платформа coindesk.com.
Coindesk зазначає зростання на 2,2% протягом одного дня. Вчора, 14 серпня 2022 року, Bitcoin досяг показника $25 031. Це найвища позначка за останні 2 місяці — з 13 червня. На момент написання новини курс становив $24,2 тис., тому знову можливе падіння нижче від цієї межі.
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За Bitcoin підтяглися й інші криптовалюты. Так, другий за популярністю альткойн, Ethereum, учора зріс на 2% — до $2030 за штуку. Зростання монета не показувала з кінця травня цього року. Аналітики повідомляють, що новини про оновлення мережі — її переход з алгоритму PoW на алгоритм PoS, коли в майнінгу відпаде потреба, — сприяли підвищенню курсу «ефіру». Очікується, що перехід відбудеться 15 вересня 2022 року, хоч планувався на серпень. На момент написання матеріалу Ethereum коштує $1908.
Нагадаємо, що крипторинок перебуває у ведмежій фазі з травня 2022 року. На спад курсу криптовалют, який став тотальним, вплинув той факт, що Федеральна резервна система США посилила грошово-кредитні позиції. З 5 травня після підвищення відсоткових ставок ФРС на 50 базисних пунктів курс Bitcoin впав на 8%.

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