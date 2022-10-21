Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика — Finance.ua
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Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика

Фінтех і Картки
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Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика
Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика
За словами криптовалютного аналітика Аарона Арнольда, вартість флагманської криптовалюти Bitcoin має всі шанси опуститись на 50% найближчим часом.
Ціновий графік ВТС нагадує ведмежий ринок 2018−2019 років, консолідуючись на рівні $19 000-$20 000, як він тоді консолідувався біля $6000, розповів Арнольд в інтерв’ю Kitco News.
Аарон Арнольд пригадав, що у 2018 році аналітики вважали, що Bitcoin досягнув дна, коли впав до $6000, втім це були хибні припущення. Після позначки у $6000 ціна ВТС тоді впала ще на 50% — це може відбутися і зараз.
«Тоді, наскільки я пам’ятаю, багато людей вважали, що $6000 — це вже дно. Сьогодні багато людей думають так само, але найбільші падіння ще попереду», — наголосив аналітик.
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На думку Арнольда, BTC може впасти до рівня підтримки від $11 000 до $14 000 або ще гірше — до $6000. Серед причин можливого падіння аналітик назвав: велику кількість ведмежих індикаторів на ринку, серед яких висока інфляція, девальвація долара, великі позики США та скорочення видобутку нафти.
Станом на ранок 20 жовтня флагманська криптовалюта подешевшала на 1,70%, на момент написання новини Bitcoin коштує $19 225, а його ринкова капіталізація складає $368,96 мільярди.
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За матеріалами:
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