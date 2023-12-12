Binance припиняє підтримку російського рубля — Finance.ua

Binance припиняє підтримку російського рубля Сьогодні 05:42 — Криптовалюта

Binance припиняє підтримку російського рубля

Криптобіржа Binance з 31 січня припинить підтримувати російський рубль при операціях P2P.

Як випливає з повідомлення Binance, це торкнеться, зокрема, таких торговельних пар рубля як Tether, Bitcoin, First Digital, Binance Coin, Ethereum, Binance USD, а також пари рубль — рубль.

Операції стануть недоступні з 2:00 за Києвом 31 січня 2024 року. З цього моменту не можна буде торгувати в режимі P2P — тобто здійснювати операції між користувачами.

Binance запропонувала користувачам здійснювати P2P-торгівлю з російською валютою на платформі CommEX без будь-яких комісій. Для цього потрібно буде підключити свій акаунт на CommEX до облікового запису Binance і перевести активи.

Binance наприкінці вересня оголосила про відхід з росії. Вона уклала угоду про продаж російського бізнесу CommEX. Суму угоди та інші її умови не розголошували.

Повідомлялося, що перехід користувачів на новий майданчик займе до року. CommEX наголошувала, що не має стосунку до Binance і ні вона, ні афілійовані з нею компанії та співробітники не мають частки в майданчику. До того як Binance оголосила про відхід із росії, Мін'юст США розпочав розслідування проти неї на предмет використання майданчика для обходу санкцій.

З 15 листопада Binance припинила підтримку фіатних депозитів у рублях. Вивести їх можна до 31 січня 2024 року.

У серпні криптобіржа обмежила проведення для росіян P2P-операцій у будь-яких валютах, окрім рубля, а для користувачів з росії за межами країни — навпаки, дозволила торгувати будь-якими валютами, окрім рубля, а також євро і доларами.

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