Білий дім запланував посилити регулювання криптовалют — Finance.ua

Білий дім запланував посилити регулювання криптовалют Сьогодні 09:28 — Фінтех і Картки

Білий дім запланував посилити регулювання криптовалют

Білий дім бажає впровадження посиленого нагляду за криптовалютами.

Про це на пресконференції повідомила Карін Жан-П’єр, прессекретар адміністрації президента США.

«Білий дім постійно стверджує, що без належного нагляду за криптовалютами вони ризикують завдати шкоди звичайним американцям», — заявила Жан-П’єр.

Ще у лютому Сенат та адміністрація Байдена оголосили, що намагаються створити нову регуляторну структуру для цифрових валют, а Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) бере активну участь у проектах, спрямованих на посилення регуляторного контролю за цифровими активами.

Голова Комітету з сільського господарства Сенату США Деббі Стейбеноу підкреслила, що Конгрес якомога швидше повинен прийняти закон про регулювання криптовалют — все через крах криптовалютної біржі FTX.

«Конгресу час діяти. Комітет, як і раніше, прагне просувати Закон про захист споживачів цифрових товарів, щоби забезпечити необхідні гарантії на ринку криптовалют», — сказала чиновниця.

Стейбеноу додала, що працює з головним республіканцем Комісії Джоном Бузманом, фінансовими регуляторами та іншими політиками, щоби «доопрацювати та підготувати закон до голосування в Комітеті».

10 листопада голова банківського комітету Сенату Шеррод Браун заявив, що вкрай важливо, щоб фінансові агентства США розслідували, які фактори призвели до краху FTX.

«Надзвичайно важливо, щоби наші фінансові наглядові відомства дослідили, що призвело до краху FTX. Тоді ми зможемо повністю зрозуміти, яке зловживання та неправомірна поведінка мали тут місце, — заявив сенатор-демократ. — Я прошу знайти найкраще рішення для захисту споживачів, стабільності ринків і банківської системи США».

noworries За матеріалами:

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