Білорусам заборонили без дозволу держави переїжджати в інші країни — Finance.ua

Білорусам заборонили без дозволу держави переїжджати в інші країни Вчора 05:14 — Світ

Білорусам заборонили без дозволу держави переїжджати в інші країни

Жителям білорусі, які хочуть переїхати на постійне місце проживання в іншу країну, тепер потрібно буде отримати дозвіл у білоруських міграційних органах за місцем проживання, а не у білоруському консульстві, як це було раніше.

Про це повідомляє Медіазона.білорусь з посиланням на постанову Ради міністрів рб.

Заяву слід подавати до територіального підрозділу з громадянства та міграції. Повнолітні роблять це особисто, за неповнолітніх заяви подають батьки чи законні представники.

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Разом із заявою, як і раніше, потрібно заповнити анкету з питаннями про освіту, спеціальність, податкові зобов’язання, аліменти, а також вказати контакти родичів.

Натомість у міграційних органах перевірять, чи не заборонено заявнику виїзд з країни. Насамперед до таких категорій належать боржники та військовозобов'язані.

Протягом 20 днів держоргани білорусі опрацьовують запити, ще до 15 днів займає підготовка рішення щодо оформлення виїзду для постійного проживання за межами білорусі або про відмову у ньому.

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Після отримання дозволу на виїзд у паспорті заявника буде поставлено позначку з датою дозволу про виїзд на постійне проживання.

Відмовити у дозволі можуть, якщо заявник підробив документи або подав неправдиву інформацію, а також якщо він має обмеження на виїзд, заборгованість або невиконані зобов’язання.

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