білорусь закриває в’їзд зареєстрованим в ЄС автомобілям — Finance.ua
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білорусь закриває в’їзд зареєстрованим в ЄС автомобілям

Вчора 11:11
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Білорусь запроваджує заборону на в’їзд автотранспортних засобів, зареєстрованих у ЄС.
Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Мінтранс країни.
З півночі 16 квітня забороняється переміщення через кордон до білорусі автотранспортних засобів, автомобілів та тягачів, зареєстрованих у Європейському союзі.
Виняток становить їх проходження через певні пункти пропуску до спеціально встановлених місць для здійснення вантажних операцій та перечіплення.
Це обмеження не застосовується до 23 квітня до транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які в’їхали на територію білорусі до 16 квітня цього року.
Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, що перевозять поштові відправлення та живих тварин, прямують без обмежень.
Крім того, визначено перелік місць, в які можуть прямувати зареєстровані в ЄС автотранспортні засоби для здійснення вантажних операцій та перечіпки з прилеглих пунктів пропуску.
За матеріалами: Економічна Правда
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