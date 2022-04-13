Більшість продавців не готові знизити цiну на свої вживані авто попри «нульове розмитнення» — Finance.ua
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Більшість продавців не готові знизити цiну на свої вживані авто попри «нульове розмитнення»

Вчора 21:34Технології&Авто
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«Нульове розмитнення», яке з’явилося доволі раптово, перевернуло увесь ринок та його учасників.
Найбільше воно вплинуло на власників вживаних автомобілів, які очікують на їх продаж зараз, або планували продавати своїх «залізних коней» найближчим часом.
Іншими словами, безкоштовне розмитнення поставило продавців авто з пробігом перед вибором: знизити ціну до рівня «пригнаних» без податків авто, чи тримати «старий прайс» допоки не знайдеться покупець, або «нульове розмитнення» не буде скасовано. Як відомо, діятимуть такі правила до відміни воєнного стану.
Журналісти Auto.ria провели опитування, в якому читачів попросили дати відповідь на питання, що вони робитимуть після того, як на ринку з’являться дешевші «свіжопригнані» авто.
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Близько 48% опитаних повідомили, що скинуть ціну до рівня близького, як на дешевші «свіжопригнані».
При цьому 52% заявили, що триматимуть ціну до перемоги або й узагалі відмовляться від продажу автівки.

Довідка Finance.ua:

  • Президент України підтримав чергові митні спрощення на період дії воєнного стану підписанням Закону № 2142-ІХ від 24.03.2022, який вже набрав чинності з 5 квітня. У Державній митній службі України розповіли, яким чином зараз оформлюють автівки, придбані за кордоном;
  • до прийняття Закону, щоб ввезти в Україну авто з іноземною реєстрацією, громадянам потрібно було сплатити акцизний податок, мито та ПДВ.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену карту швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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За матеріалами: MMR
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