Більшість із обіцяних G7 50 млрд євро на зброю для України вже зібрали — Шольц

Вчора 11:42 — Казна та Політика

Більшість із обіцяних G7 50 млрд євро на зброю для України вже зібрали — Шольц

Країни G7 пообіцяли Україні 50 млрд євро, більшість із яких вже є в розпорядженні, решта незабаром буде зібрана.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц журналістам у Берліні.

«У рамках нашого президентства в G7 ми готові та активні в тому, що допомогти Україні на прохання її уряду надати фінансову допомогу на відповідну сферу (закупівля озброєнь)... Йдеться загалом 50 млрд євро, значна частина з яких уже забезпечена, але ще трохи не вистачає, ми вважаємо своїм завданням як головуюча країна зробити це можливим», — сказав Шольц.

Він також нагадав, що частка ФРН у обіцяних з боку ЄС 1,5 млрд євро на закупівлю озброєнь для України велика.

За словами канцлера, робота зі списком озброєнь, які передала українська сторона, триває дуже активно.

У разі досягнення домовленостей із підприємствами німецька сторона зможе заплатити швидко, «не доведеться чекати».

Втім, визнав Шольц, за кілька днів таке озброєння бути поставлено не може. Потім, повторив він, набагато корисніше для українських військових було б отримати озброєння радянського зразка, яке все ще має східноєвропейські країни, а вони у свою чергу отримають заміну у вигляді сучасних західних зразків.

Заяви Олафа Шольца вже розкритикував посол України Андрій Мельник.

Він сказав, що слухав їх «з великим розчаруванням та гіркотою», адже, незважаючи на готовність Німеччини надати додаткові кошти на озброєння, за що українці вдячні, відкритих питань залишається набагато більше, ніж відповідей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.