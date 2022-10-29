Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики — Finance.ua

Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики Вчора 03:57 — Технології&Авто

Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики

Аналітики вважають, що більшість проєктів у сфері бізнесу метавсесвіту закриються до 2025 року. Віра Марка Цукерберга в метавсесвіт залишається непохитною, але не всі поділяють його переконання, що це бачення віртуальної/змішаної реальності є майбутнім того, як ми працюємо та граємо в Інтернеті. Однією з таких є фірма з дослідження ринку Canalys, яка прогнозує, що більшість бізнес-проєктів у метапросторі закриються до 2025 року.

Reality Labs, підрозділ, зосереджений на апаратному забезпеченні Meta і прагненнях метапростору, втратив близько $16 млрд з початку минулого року і в результаті скорочує виробництво. Але Цукерберг все ще вірить, що метапростір з часом принесе сотні мільярдів, якщо не трильйони доларів. І це попри скептицизм, який поділяють і деякі співробітники Меta.

The Register повідомляє, що компанія Canalys знаходиться в таборі скептиків. Метью Болл, головний аналітик компанії, запитав: «Чи є метамережа наступною цифровою межею або роздутою грошовою ямою? Десятки мільярдів доларів вже інвестовано, витрати та затримки власного прогресу Меta є барометром».

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Болл зробив гарне зауваження щодо впливу поточного глобального економічного клімату на метавсесвіт. Зі зростанням інфляції та втратою робочих місць багато людей намагаються звести кінці з кінцями, коли справа доходить до повсякденних витрат на проживання, тому інвестування у віртуальні предмети, такі як NFT, навряд чи буде спокусою. Болл визнав, що ігри — це одна з областей, де метапростір може знайти успіх, як і «розваги для дорослих», але бізнес-сектор боротиметься.

Проте, великі компанії, такі як Microsoft, NVIDIA, Apple і Google, продовжують інвестувати в метапростір. За оцінками консультантів, в платформу вже вкладено $177 млрд, а до 2030 року ця цифра може досягти від $5 до $13 трлн.

Конкурентний дослідницький гігант Gartner оптимістичніше дивиться на метапростір. Він вважає, що до 2026 року чверть світу витрачатиме щонайменше одну годину на день на покупки, роботу, спілкування або навчання у віртуальному світі, а 30% організацій пропонуватимуть продукти або послуги в цьому цифровому ландшафті.

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