Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики

Технології&Авто
228
Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики
Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики
Аналітики вважають, що більшість проєктів у сфері бізнесу метавсесвіту закриються до 2025 року. Віра Марка Цукерберга в метавсесвіт залишається непохитною, але не всі поділяють його переконання, що це бачення віртуальної/змішаної реальності є майбутнім того, як ми працюємо та граємо в Інтернеті. Однією з таких є фірма з дослідження ринку Canalys, яка прогнозує, що більшість бізнес-проєктів у метапросторі закриються до 2025 року.
Reality Labs, підрозділ, зосереджений на апаратному забезпеченні Meta і прагненнях метапростору, втратив близько $16 млрд з початку минулого року і в результаті скорочує виробництво. Але Цукерберг все ще вірить, що метапростір з часом принесе сотні мільярдів, якщо не трильйони доларів. І це попри скептицизм, який поділяють і деякі співробітники Меta.
The Register повідомляє, що компанія Canalys знаходиться в таборі скептиків. Метью Болл, головний аналітик компанії, запитав: «Чи є метамережа наступною цифровою межею або роздутою грошовою ямою? Десятки мільярдів доларів вже інвестовано, витрати та затримки власного прогресу Меta є барометром».
Читайте також
Болл зробив гарне зауваження щодо впливу поточного глобального економічного клімату на метавсесвіт. Зі зростанням інфляції та втратою робочих місць багато людей намагаються звести кінці з кінцями, коли справа доходить до повсякденних витрат на проживання, тому інвестування у віртуальні предмети, такі як NFT, навряд чи буде спокусою. Болл визнав, що ігри — це одна з областей, де метапростір може знайти успіх, як і «розваги для дорослих», але бізнес-сектор боротиметься.
Проте, великі компанії, такі як Microsoft, NVIDIA, Apple і Google, продовжують інвестувати в метапростір. За оцінками консультантів, в платформу вже вкладено $177 млрд, а до 2030 року ця цифра може досягти від $5 до $13 трлн.
Конкурентний дослідницький гігант Gartner оптимістичніше дивиться на метапростір. Він вважає, що до 2026 року чверть світу витрачатиме щонайменше одну годину на день на покупки, роботу, спілкування або навчання у віртуальному світі, а 30% організацій пропонуватимуть продукти або послуги в цьому цифровому ландшафті.
За матеріалами:
root-nation
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.