Більші виплати і не тільки: які можливості з’являться у строковиків з 1 серпня — Finance.ua
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Більші виплати і не тільки: які можливості з’являться у строковиків з 1 серпня

Казна та Політика
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Президент України підписав закон № 9342, який передбачає новий порядок доплат і відпусток військовослужбовцям — з 1 серпня у солдатів строкової служби зміняться виплати, а також порядок відпустки.
Про це повідомляє «Дзеркало Тижня».
Строковики отримуватимуть щомісяця додаткову винагороду у розмірі 6000 гривень.
Крім того, військовослужбовці строкової служби, у яких вона закінчилася під час військового стану, а також ті, військову службу яких продовжено понад встановлені терміни і які під час дії військового стану вислужили не менше шести місяців, за їх власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.
Також їм надається відпустка до 30 днів на рік без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
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