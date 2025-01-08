Більше за площу Одеської області: сапери вже розмінували 35 тис. кв. км земель — Finance.ua

Більше за площу Одеської області: сапери вже розмінували 35 тис. кв. км земель Сьогодні 10:14

З початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час наради під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Станом на кінець 2024 року обстежено, очищено чи розміновано 35 тис. кв. км української землі. Це більше, ніж площа Одеської області — найбільшої з усіх областей України», — сказала Свириденко.

Скільки сільськогосподарських земель розміновано

Як зазначила Свириденко, у 2024 році українські сапери повернули аграріям понад 285 тис. га (2 850 кв. км) сільськогосподарських земель, які були визначені для першочергового обстеження та очищення.

Загалом за рік піротехніки обстежили більше ніж 318 тис. га (3180 кв. км) таких земель.

Свириденко зазначила, що існує прозора система, яка дозволяє проводити тендери на закупівлю послуг з розмінування агроземель на конкурентних умовах. Фермери не оплачують розмінування, ці витрати покриває держава.

Центр гуманітарного розмінування вже організував 50 аукціонів і уклав 47 угод на розмінування агроземель. Загальна економія склала понад 15%, або 97 мільйонів гривень.

«Моделювання показує, що після розмінування цих земель, лише за 1−2 роки можна зібрати урожай зернових, прибуток від якого буде співмірним або навіть вищим за витрати на розмінування», — розказала Свириденко.

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