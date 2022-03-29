Більше половини російських підприємців зіткнулися зі зниженням обсягу продажів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Більше половини російських підприємців зіткнулися зі зниженням обсягу продажів

Вчора 05:29Фондовий ринок
172
Більше половини російських підприємців зіткнулися зі зниженням обсягу продажівБільше половини російських підприємців зіткнулися зі зниженням обсягу продажів
У більшості представників малого і середнього бізнесу росії, після повномасштабного вторгнення на територію України, в березні 2022 року впали обсяги продажів.
Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на результати опитування, проведеного аналітичним центром Національного агентства фінансової інформації (НАФІ).
«Більше половини російських підприємців — 54% — відзначили, що обсяги продажів в їхніх компаніях знизилися (серед представників мікробізнесу 65% відзначили зниження обсягів продажів). Це призвело до необхідності скорочувати поточні витрати — на це пішли 83% компаній», — повідомив представник НАФІ в понеділок.
Читайте також
Відзначається, що найпоширенішим заходом щодо скорочення витрат в компаніях стало зниження витрат на IT, рекламу і маркетинг (це зробили 37% компаній). За цим слідує скорочення штату (23%), скорочення зарплати (16%), Повна або часткова відмова від оренди офісу (16%), переведення співробітників на віддалений формат роботи (15%). Лише 16% підприємців не помітили змін, які позначилися б на їхньому бізнесі.
Найчастіше про відсутність змін говорять представники середнього бізнесу (37%) і компанії, що працюють на ринку більше 10 років (22%).
Відзначається, що опитування було проведено в березні, було опитано 500 представників малого і середнього бізнесу всіх основних галузей економіки у всіх федеральних округах рф. В якості респондентів виступали власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.