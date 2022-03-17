Більше чверті підприємців втратили через війну від $10 тис. до $50 тис. (опитування) — Finance.ua

Більше чверті українськиї підприємців оцінюють прямі втрати свого бізнесу через війну в суму від $10 тис. до $50 тис.
Про це свідчить опитування, проведене спільно Advanter Group і Лігою ділових клубів України.
Йдеться про втрачені ресурси, товари, основні фонди, вимушені переплати, витрати на релокацію — тобто лише прямі втрати, без урахування недоотриманих прибутків через воєнний стан у країні.
Оцінка прямих втрат МСБ з 24 лютого:
лише 12% серед опитаних назвали прямі втрати свого бізнесу незначними;
до $10 тис. втратили 23% респондентів;
від $10 тис. до $50 тис. недорахувалися 29% опитаних підприємців;
ще 20% оцінюють втрати у суму від $50 тис. до $200 тис.;
9% бізнесу підрахували, що втратили від $200 тис. до $1 млн;
а про втрати на понад $1 млн заявили 7% респондентів.
Залежно від розміру бізнесу середны втрати оцінюються таким чином:
мікропідприємства — $31 989;
малі підприємства — $352 791;
середні підприємства — $ 1 890 625.
Які потреби мають підприємці зараз (можна було обрати до 3 варіантів):
податкові канікули — 62%;
доступ до здешевлення фінансів — 55%;
консультаційна допомога — 22%;
допомога в організації експорту — 17%;
допомога в реклокації бізнесу — 20%;
допомога у просуванні продукції — 29%;
технічна допомога — 4%;
допомога з організацєю логістики — 18%;
допомога у збережені ключових співробітників — 25%;
допомога із дерегуляцією (сертифікати, ліцензії тощо) — 11%;
допомога із прискоренням митних процедур — 13%.
Прогнози на 2022 рік. 15,1% підприємців очікють, що їхній бізнес зупиниться вже цього року. Чверть прогнозує отримати до 20% виручки від 2021, 32,2% — можливо отримають 20-50% виручки; 12,2% — розраховують заробити 50-80% від 2021.
Зростання на 20-50% пророкують своєму бізнесу 5,7% опитаних бізнесменів, а варіант «Зростемо суттєво» обрали лише 4,5% респондентів.