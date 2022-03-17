Більше чверті підприємців втратили через війну від $10 тис. до $50 тис. (опитування) — Finance.ua

Більше чверті підприємців втратили через війну від $10 тис. до $50 тис. (опитування)

Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Більше чверті українськиї підприємців оцінюють прямі втрати свого бізнесу через війну в суму від $10 тис. до $50 тис.

Про це свідчить опитування, проведене спільно Advanter Group і Лігою ділових клубів України.

Йдеться про втрачені ресурси, товари, основні фонди, вимушені переплати, витрати на релокацію — тобто лише прямі втрати, без урахування недоотриманих прибутків через воєнний стан у країні.

Оцінка прямих втрат МСБ з 24 лютого:

лише 12% серед опитаних назвали прямі втрати свого бізнесу незначними;

до $10 тис. втратили 23% респондентів;

від $10 тис. до $50 тис. недорахувалися 29% опитаних підприємців;



ще 20% оцінюють втрати у суму від $50 тис. до $200 тис.;

9% бізнесу підрахували, що втратили від $200 тис. до $1 млн;

а про втрати на понад $1 млн заявили 7% респондентів.

Залежно від розміру бізнесу середны втрати оцінюються таким чином:

мікропідприємства — $31 989;

малі підприємства — $352 791;

середні підприємства — $ 1 890 625.

Які потреби мають підприємці зараз (можна було обрати до 3 варіантів):

податкові канікули — 62%;

доступ до здешевлення фінансів — 55%;

консультаційна допомога — 22%;

допомога в організації експорту — 17%;

допомога в реклокації бізнесу — 20%;

допомога у просуванні продукції — 29%;

технічна допомога — 4%;

допомога з організацєю логістики — 18%;

допомога у збережені ключових співробітників — 25%;



допомога із дерегуляцією (сертифікати, ліцензії тощо) — 11%;



допомога із прискоренням митних процедур — 13%.



Прогнози на 2022 рік. 15,1% підприємців очікють, що їхній бізнес зупиниться вже цього року. Чверть прогнозує отримати до 20% виручки від 2021, 32,2% — можливо отримають 20-50% виручки; 12,2% — розраховують заробити 50-80% від 2021.

Зростання на 20-50% пророкують своєму бізнесу 5,7% опитаних бізнесменів, а варіант «Зростемо суттєво» обрали лише 4,5% респондентів.

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