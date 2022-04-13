Більше 30 країн випустять на ринок 60 мільйонів барелів нафти для зниження цін — Байден — Finance.ua

Більше 30 країн випустять на ринок 60 мільйонів барелів нафти для зниження цін — Байден

Вчора 11:32 — Енергетика

Президент США Джо Байден повідомив, що понад 30 країн погодилися випустити на ринок 60 млн барелів нафти для зниження її ціни.

В своєму акаунті в Twitter американський лідер заявив про те, що вторгнення путіна в Україну призвело до зростання цін на паливо та продукти харчування в усьому світі.

Як зазначив представник компанії, Vitol має намір припинити торгівлю сирою нафтою і нафтопродуктами. «І ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року», — сказав він і додав, що обсяги перевалки російської нафти «значно скоротяться в другому кварталі зі скороченням поточних контрактних зобов’язань».

Фірма, що базується в Женеві, підтвердила, що не укладатиме ніяких нових угод щодо російської нафти і нафтопродуктів. Після вторгнення Росії в Україну її закупівлі були частиною раніше вже підписаних контрактів.

Нагадаємо, останні дані показали, що видобуток нафти і газового конденсату в Росії 12 квітня впала нижче 10 млн барелів на добу, найнижчого рівня з липня 2020 року, оскільки санкції, введені багатьма країнами після вторгнення Росії в Україну, і логістичні обмеження перешкоджають торгівлі.

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