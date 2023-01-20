Більша частина власників ВТС отримує стабільний прибуток — Finance.ua
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Більша частина власників ВТС отримує стабільний прибуток

Криптовалюта
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Більша частина власників ВТС отримує стабільний прибуток
Більша частина власників ВТС отримує стабільний прибуток
Попри глобальний ведмежий тренд, який зараз спостерігається на криптовалютному ринку, більшість власників флагманського активу BTC продовжують отримувати прибуток.
Згідно зі свіжими даними аналітиків IntoTheBlock, більшість інвесторів у BTC все ще знаходяться в «плюсі». Експерти вважають, що це зумовлено торгівлею Bitcoin вище «реалізованої ціни».
Аналітики визначають ціну реалізації, як показник, що вимірює вартість усіх BTC в обігу. Також враховується курс активів, за якими їх придбали інвестори. Слід зазначити, що реалізована ціна відрізняється від спотової — остання вказує саме на поточну вартість Bitcoin і ґрунтується на динаміці попиту та пропозиції. Фахівці підкреслюють, що на цей час реалізована ціна Bitcoin коливається у межах $ 19 700, при цьому спотова вартість оцінюється у $ 20 700.

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В IntoTheBlock визначили: близько 59% власників ВТС на цей час отримують прибуток. У свою чергу 38% учасників ринку потерпають від збитків. Що стосується решти 3% інвесторів, то вони «вийшли в нуль».
Експерти нагадали, що більшість власників Bitcoin почали відчувати серйозні фінансові труднощі зі серпня минулого року. При цьому крах біржі FTX тільки погіршив ситуацію. Проте, дослідники відзначають позитивну тенденцію на ринку і передбачають, що на криптогалузь чекає поступове відновлення.

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За матеріалами:
noworries
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