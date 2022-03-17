Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi — Finance.ua

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Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi
Вчора 07:48 —
Особисті фінанси
92
Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi
Київські укриття підʼєднали до мережі Wi-Fi.
Про це
повідомляє
hromadske.
Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під’єднали до Wi-Fi. До проєкту долучились 19 провайдерів.
Мапу з підключеними укриттями можна побачити
тут
.
Як встановити інтернет у сховищі?
Якщо в укритті, де ви тимчасово перебуваєте немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку на сайті
kyivcity.gov.ua
. З вами зв’яжуться та повідомлять про виїзд монтажника.
Повідомте оточуючих, що ви плануєте подати заявку на встановлення Wi-Fi та задля безпеки зустріньте монтажника інтернет-провайдера.
За матеріалами:
hromadske.tv
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