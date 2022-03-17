Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi — Finance.ua

Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi

Вчора 07:48 — Особисті фінанси

Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під'єднали до Wi-Fi

Київські укриття підʼєднали до мережі Wi-Fi.

Про це повідомляє hromadske.

Більш ніж 200 укриттів у Києві вже під’єднали до Wi-Fi. До проєкту долучились 19 провайдерів.

Мапу з підключеними укриттями можна побачити тут

Як встановити інтернет у сховищі?

Якщо в укритті, де ви тимчасово перебуваєте немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку на сайті kyivcity.gov.ua . З вами зв’яжуться та повідомлять про виїзд монтажника.

Повідомте оточуючих, що ви плануєте подати заявку на встановлення Wi-Fi та задля безпеки зустріньте монтажника інтернет-провайдера.

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