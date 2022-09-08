Безробіття в США зросло, чому зміцнюється долар? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Безробіття в США зросло, чому зміцнюється долар? Вчора 14:40 — Валюта

У США безробіття посилилося до максимумів лютого поточного року. У серпні 2022 року цей показник піднявся до 3,70% з 3,50% у липні. Статистика вийшла непогана, оскільки зростання безробіття не видається наслідком уповільнення ділової активності та обґрунтовується технічно. Таким чином це дає Федрезерву можливість і надалі проводити «жорстку» грошово-кредитну політику. Глава ФРС Джером Пауелл (Jerome Powell) говорив, що можливе ще одне «велике» підвищення ставки. З цієї причини ринок акцій у США продовжив своє падіння. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Безробіття у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

У вересні ФРС вдвічі прискорить процес вилучення із системи раніше «надрукованих» доларів у рамках програми кількісного пом’якшення (QE). Регулятор виводитиме з обороту по 95,0 млрд доларів США на місяць замість 47,5 млрд. влітку. На даний момент баланс Федрезерва становить 8,826 трлн доларів. У середині червня він сягав 8,931 трлн За минулі місяці ФРС вже вилучила із системи 105,0 млрд, хоча спочатку планувалася сума в 142,0 млрд. Проте програма кількісного посилення працює і «набирає обертів».

Баланс ФРС США (млн доларів). Джерело: tradingeconomics.com

У таких умовах сподіватися на якесь серйозне зниження курсу долара та значне зростання фондових ринків не доводиться. До кінця 2022 року ФРС виведе із системи ще близько 400 млрд доларів. Федрезерв навіть не намагається приховати, що хоче акуратно «здути» ту «бульбашку», яку сама ж створила на фондовому ринку. Все питання лише в тому, чи зможе регулятор уникнути неконтрольованого «обвалу».

Отримані від реалізації акцій кошти спрямовані на купівлю держоблігацій США. Прибутковість цих паперів знову зросла, але вона все одно не дозволяє компенсувати втрати від інфляції. Насамперед від такого стану справ страждають пенсійні фонди, які законодавчо зобов’язані зберігати основну частину коштів у боргових зобов’язаннях США. Інші учасники ринку шукатимуть можливість компенсувати свої збитки за рахунок активних спекуляцій на ринку акцій та сировини. Але в короткостроковій перспективі попит матиме долар США

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