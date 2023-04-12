Безробіття в США знижується та "розв'язує руки" ФРС — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Безробіття в США знижується та "розв'язує руки" ФРС Вчора 13:20 — Валюта

Безробіття в США знизилося до 3,5% за підсумками березня. Аналітики очікували, що цей показник залишиться на колишньому рівні. У цьому плані ринок праці демонструє позитивну динаміку. Проте кількість новостворених робочих місць у несільськогосподарському секторі суттєво знизилася у березні та становила 236 тисяч. Проте це все дає підстави ФРС продовжувати свою поточну монетарну політику посилення. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Безробіття у США (%). Джерело: bloomberg.com

Також продовжує зростати і фонд оплати праці, що збільшує інфляційний ризик і є головною проблемою Федрезерва, змушує його вести економіку країни до рецесії. Поточна банківська криза була купована короткостроковим збільшенням балансу. Останні кілька тижнів цей показник активно скорочується. Тим не менш, «де-факто», процес жорсткості монетарної політики суттєво сповільнився.

З такими показниками ринку праці ФРС США може продовжувати посилення грошово-кредитної політики. Доки темпи зростання цін не знизяться до цільових позначок ЦП, «пом’якшення» монетарної політики очікувати не варто. Вплинути на Федрезерв можуть лише негативні дані щодо ринку праці. Можливі проблеми банків вирішуватимуться на зразок Silicon Valley Bank. При цьому долар США залишатиметься найсильнішою валютою у світі, оскільки зберігається попит на американські держоблігації.

Безперечно, на своєму наступному засіданні ФРС збільшить облікову ставку.Потім регулятор спостерігатиме за подальшим розвитком ситуації, зокрема — зі стелею держборгу. У червні цього року це необхідно вирішити, інакше Мінфін США буде змушений скорочувати витрати. У цьому питанні надзвичайно висока політична складова. Імовірно, що після вирішення проблеми ФРС продовжить свою поточну монетарну політику.

З іншого боку, складнощі в банківській системі можуть торкнутися системоутворюючих банків. Простого збільшення балансу ФРС може виявитися недостатньо, і це вимагатиме від регулятора радикальних кроків щодо зниження облікової ставки. Банкрутство Silicon Valley Bank було повною несподіванкою для інвесторів.

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