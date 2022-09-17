Безробіття у Великій Британії досягло найнижчого рівня за останні 48 років — Finance.ua

Безробіття у Великій Британії досягло найнижчого рівня за останні 48 років Вчора 23:24 — Світ

Безробіття у Великій Британії досягло найнижчого рівня за останні 48 років

Рівень безробіття у Великій Британії впав до найнижчого рівня з 1974 року. Падіння було в основному повʼязане зі скороченням чисельності робочої сили.

Про це пише Reuters . Водночас ціни на продукти у серпні зросли на 12,4%.

За даними Управління національної статистики, рівень безробіття знизився до 3,6% у травні — липні. Економісти, опитані агентством Reuters, очікували, що вона утримається на рівні 3,8%.

Однак падіння не було ознакою покращення ситуації у британській економіці, яка перебуває на межі рецесії, пише агентство. Кількість зайнятих зросла на 40 000 осіб, що становить менше третини від прогнозованого зростання.

«Зараз ми починаємо бачити ознаки того, що ринок праці втрачає свою динаміку», — каже британський економіст глобального сайту вакансій Indeed Джек Кеннеді.

Рівень економічної неактивності, що вимірює частку населення, яке не працює та не шукає роботу, збільшився на 0,4 процентних пункти за квартал до 21,7%. В Управлінні статистики заявили, що це зростання було викликане тим, що більше людей класифікуються як хворі протягом тривалого часу, а менша кількість студентів ідуть на роботу, ніж зазвичай для цієї пори року.

У той же час заробітна плата зросла більше, ніж очікувалося, що відображає брак кандидатів на роботу, хоча вона все ще сильно відстає від інфляції, яка, як очікується, досягне 10,2% у серпні у річному вираженні.

Банк Англії стурбований тим, що напруженість ринку праці посилить нещодавній сплеск цінового тиску.

Джеймс Сміт, економіст ING, сказав, що зростання цін на енергоносії може змусити компанії до більш масштабних скорочень персоналу.

Крім слабкішого, ніж очікувалося, зростання зайнятості, кількість вакансій у період з червня по серпень скоротилася найбільше за два роки, на 34 000, хоча вона залишилася рекордно високою на рівні майже 1,3 млн.

Інфляція цін на продукти у Великій Британії досягла рекордного рівня в 12,4% у серпні, таким чином середній річний рахунок за продукти зріс на 571 фунт стерлінгів.

У дослідницькій компанії Kantar кажуть, що середній річний рахунок за продукти зросте з 4610 до 5181 фунта стерлінгів, якщо споживачі не будуть вносити зміни до того, що вони купують. Ціни на такі категорії, як молоко, олія та корм для собак, зростають особливо швидко: на 31%, 25% та 29% відповідно.

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