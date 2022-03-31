Безлімітний інтернет у росії йде у минуле: оператори почали змінювати тарифи — Finance.ua

Безлімітний інтернет у росії йде у минуле: оператори почали змінювати тарифи

Вчора 19:32 — Світ

Безлімітний інтернет у росії йде у минуле: оператори почали змінювати тарифи

Мобільні оператори в росії стали відмовлятися від безлімітного інтернету та дзвінків для абонентів. Нових клієнтів перестали підключати до таких тарифних планів одразу кілька мобільних операторів. Експерти вважають, що вже до літа росіянам обмежать використання мобільного інтернету та у старих тарифах.

Підприємства пояснюють таке рішення прагненням знизити навантаження мережі, бо немає постачання імпортного телеком-обладнання. Але насправді відмова від безліміту дозволять уповільнити падіння доходів мобільних операторів, пише « Комерсант ».

Тарифи з безлімітним інтернетом вже перевели до архіву МТС, Yota, Tele2. «Вимпелком» виключив безліміти із корпоративних тарифів. «Мегафон» відмовився від безлімітних внутрішньомережевих дзвінків.

Зазначається, що до літа стільникові мережі почнуть збоїти через підвищене навантаження та відсутність необхідного обладнання через санкції — Nokia та Ericsson перестали постачати базові станції до росії, а аналогів у рф немає.

Мінцифри росії відреагувало на це рекомендаціями для операторів позбавити росіян безлімітного інтернету. Про безлімітні дзвінки не йшлося, оператори самі вирішили їх «прикрити».

Як розповіло джерело в одному з російських операторів, компанії просто хочуть заощадити. Через численні санкції та заборони на подорожі для росіян мобільні оператори втратили помітну частину доходів від міжнародного роумінгу.

Такі нововведення призведуть до того, що росіянам доведеться більше платити за мобільний зв’язок. Щоб збільшити кількість гігабайт або хвилин, їм доведеться переходити на нові тарифи або сплачувати додаткові пакети послуг.

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