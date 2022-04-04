Безкоштовний вебінар про крипторегулювання — Finance.ua

Криптовалюта, яка створювалася стихійно та вільно від посередників, націй, держав, політики та обмежень, зараз перебуває в центрі уваги світових регуляторів в усьому світі. І на те є кілька вагомих причин.
По-перше, за підрахунками сінгапурської компанії з аналізу блокчейну та консультацій у сфері кібербезпеки Chainalysis, світовий обсяг транзакцій з основними криптовалютами у 2021 зріс до рекордних $16 трлн. Це фактично дорівнює розміру другої економіки світу — Китаю. Некерованість такої маси віртуальних активів вже викликає певні ризики для глобальної фінансової стабільності.
По-друге, як заявляють у Європейському центробанку, криптоактиви активно використовуються «для обходу санкцій, які були введені багатьма країнами по всьому світу проти росії».
Можливо, посилення крипторегуляції змогло б закрити цю лазівку та ще міцніше затягнути зашморг на шиї агресора? Але з іншого боку — контроль та обмеження суперечать сутності існування криптовалют.
Які інструменти існують для ідентифікації осіб та транзакцій в криптосередовищі, а також про плюси і мінуси крипторегуляції в світлі посилення санкційного тиску поговоримо на вебінарі «Крипторегулювання: два боки однієї монети».
Ми запросили провідних експертів у галузі криптовалют та їх регулювання. Серед них:
Zurab Kotaria — Co-founder/COO, Identomat;
Семен Каплоушенко — COO Kuna Exchange.
Разом з експертами вебінару поговоримо про таке:
Яких наслідків слід очікувати учасникам крипторинку України в зв’язку з вже прийнятим Законом про криптовалюту?
Чи насправді діють віртуальні санкції?
Що таке KYC та AML, як їх застосовувати для унеможливлення уникнення санкцій у світі криптовалют?
Як запобігти шахрайству, що прикривається пожертвуванням постраждалим від воєнних дій?
Діжка меду і 2 ложки дьогтю: чого очікувати від виконавчого наказу Байдена про забезпечення відповідального розвитку цифрових валют?
KYC і DeFi: здоровий баланс чи суперечності ідеологій?
Які важелі мають в арсеналі криптобіржі в боротьбі з країною агресором, що потрібно щоб посилити тиск на агресора?
Криптовалюти як альтернатива міжнародним системам переказів.
Чи варто тікати від інфляції в крипту?
Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару, що відбудеться 6 квітня — початок о 12:00. Тривалість 1 година.