Безкоштовний вебінар про крипторегулювання — Finance.ua

Безкоштовний вебінар про крипторегулювання

Вчора 15:24 — Особисті фінанси

Безкоштовний вебінар про крипторегулювання

Криптовалюта, яка створювалася стихійно та вільно від посередників, націй, держав, політики та обмежень, зараз перебуває в центрі уваги світових регуляторів в усьому світі. І на те є кілька вагомих причин.

По-перше, за підрахунками сінгапурської компанії з аналізу блокчейну та консультацій у сфері кібербезпеки , за підрахунками сінгапурської компанії з аналізу блокчейну та консультацій у сфері кібербезпеки Chainalysis , світовий обсяг транзакцій з основними криптовалютами у 2021 зріс до рекордних $16 трлн. Це фактично дорівнює розміру другої економіки світу — Китаю. Некерованість такої маси віртуальних активів вже викликає певні ризики для глобальної фінансової стабільності.

По-друге, як заявляють у Європейському центробанку, криптоактиви активно використовуються «для обходу санкцій, які були введені багатьма країнами по всьому світу проти росії».

Можливо, посилення крипторегуляції змогло б закрити цю лазівку та ще міцніше затягнути зашморг на шиї агресора? Але з іншого боку — контроль та обмеження суперечать сутності існування криптовалют.

вебінарі «Крипторегулювання: два боки однієї монети». Які інструменти існують для ідентифікації осіб та транзакцій в криптосередовищі, а також про плюси і мінуси крипторегуляції в світлі посилення санкційного тиску поговоримо на

Ми запросили провідних експертів у галузі криптовалют та їх регулювання. Серед них:

Zurab Kotaria — Co-founder/COO, Identomat;

Семен Каплоушенко — COO Kuna Exchange.



Разом з експертами вебінару поговоримо про таке:

Яких наслідків слід очікувати учасникам крипторинку України в зв’язку з вже прийнятим Законом про криптовалюту?



Чи насправді діють віртуальні санкції?

Що таке KYC та AML, як їх застосовувати для унеможливлення уникнення санкцій у світі криптовалют?

Як запобігти шахрайству, що прикривається пожертвуванням постраждалим від воєнних дій?

Діжка меду і 2 ложки дьогтю: чого очікувати від виконавчого наказу Байдена про забезпечення відповідального розвитку цифрових валют?

KYC і DeFi: здоровий баланс чи суперечності ідеологій?

Які важелі мають в арсеналі криптобіржі в боротьбі з країною агресором, що потрібно щоб посилити тиск на агресора?

Криптовалюти як альтернатива міжнародним системам переказів.

Чи варто тікати від інфляції в крипту?

Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару, що відбудеться 6 квітня — початок о 12:00. Тривалість 1 година.

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