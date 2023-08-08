Безкоштовного зерна, яке росія пообіцяла Африці, не вистачить — США Сьогодні 20:20

На тлі закриття зернового коридору, безкоштовного зерна, яке росія пообіцяла поставити в шість африканських країн, буде недостатньо.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Radio France, текст якого поширив Держдеп . При цьому Блінкен зазначив, що під час роботи зернового коридору, експортувалися 20 мільйонів тонн зерна, а нинішня пропозиція агресора стосується тільки 50 тисяч тонн.

«Те, що пропонує росія, — це крапля в морі. Це не вирішує проблему. Це не зупинить зростання цін. Це не змінить того факту, що мільйони тонн зерна були вилучені з ринку і недоступні для нужденних, особливо в країнах, що розвиваються», — сказав він.

УНІАН За матеріалами:

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