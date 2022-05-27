Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми — Finance.ua

Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми
Молдова у співпраці з країнами-членами ЄС, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) організовує безкоштовні авіаперевезення для біженців в інші європейські держави.
Так, відповідно до такої ініціативи, українські біженці, які мають особливі потреби, друзів або родичів в будь-якій країні Європи, можуть зареєструватися в УВКБ ООН. Після цього фахівці перевірять кандидатів на отримання допомоги та безкоштовного перельоту.
Хто може скористатися програмою? Біженці, які планують податися на програму переселення у рамках ініціативи солідарності ЄС, повинні підпадати під одну з цих категорій:
люди з інвалідністю;
люди з важким медичним станом;
одинокі батьки чи матері з трьома чи більше дітьми;