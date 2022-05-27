Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми — Finance.ua
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Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми

Вчора 15:12Особисті фінанси
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Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програмиБезкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми
Молдова у співпраці з країнами-членами ЄС, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) організовує безкоштовні авіаперевезення для біженців в інші європейські держави.
Так, відповідно до такої ініціативи, українські біженці, які мають особливі потреби, друзів або родичів в будь-якій країні Європи, можуть зареєструватися в УВКБ ООН. Після цього фахівці перевірять кандидатів на отримання допомоги та безкоштовного перельоту.
Хто може скористатися програмою? Біженці, які планують податися на програму переселення у рамках ініціативи солідарності ЄС, повинні підпадати під одну з цих категорій:
  • люди з інвалідністю;
  • люди з важким медичним станом;
  • одинокі батьки чи матері з трьома чи більше дітьми;
  • вагітні жінки;
  • люди старшого віку.
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У які країни організовують безоплатні перельоти:
  • Австрія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Іспанія;
  • Франція;
  • Нідерланди;
  • Норвегія.
Цей перелік згодом може бути розширений.
Які документи потрібно мати при собі:
  • закордонний паспорт (біометричний або ні) або внутрішній паспорт України;
  • свідоцтво про народження дитини ;
  • документ про надання прихистку, отриманий при в’їзді в Молдову.
За додатковою інформацією можна звернутися за цим номером телефону: 0800 800 11.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Телеканал 24
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