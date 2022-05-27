Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми — Finance.ua

Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми

Вчора 15:12 — Особисті фінанси

Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми

Молдова у співпраці з країнами-членами ЄС, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) організовує безкоштовні авіаперевезення для біженців в інші європейські держави.

Так, відповідно до такої ініціативи, українські біженці, які мають особливі потреби, друзів або родичів в будь-якій країні Європи, можуть зареєструватися в УВКБ ООН. Після цього фахівці перевірять кандидатів на отримання допомоги та безкоштовного перельоту.

Хто може скористатися програмою? Біженці, які планують податися на програму переселення у рамках ініціативи солідарності ЄС, повинні підпадати під одну з цих категорій:

люди з інвалідністю;

люди з важким медичним станом;

одинокі батьки чи матері з трьома чи більше дітьми;

вагітні жінки;

люди старшого віку.

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У які країни організовують безоплатні перельоти:

Австрія;

Франція;

Німеччина;

Італія;

Іспанія;

Франція;

Нідерланди;

Норвегія.

Цей перелік згодом може бути розширений.

Які документи потрібно мати при собі:

закордонний паспорт (біометричний або ні) або внутрішній паспорт України;

свідоцтво про народження дитини ;

документ про надання прихистку, отриманий при в’їзді в Молдову.

За додатковою інформацією можна звернутися за цим номером телефону: 0800 800 11.

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