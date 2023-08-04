Безкоштовне житло у Європі від Airbnb та та United for Ukraine для українців: як отримати — Finance.ua
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Безкоштовне житло у Європі від Airbnb та та United for Ukraine для українців: як отримати

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Організація «United for Ukraine» анонсувала відновлення програми, спрямованої на надання житла українським біженцям, які шукають місце для притулку в Європі. Ця ініціатива надає можливість сім'ям з дітьми знайти надійне житло, повідомляє Airbnb.
Понад 11 тисяч українців від початку повномасштабної війни в Україні вже знайшли тимчасове житло завдяки Airbnb.
Нещодавно платформа оголосила про відновлення допомоги для біженців, що дозволяє продовжити пошук короткострокового розміщення до 31 грудня 2023 року.
Як подати заяву на отриманні безкоштовного житла
Наголошується, що заявки на тимчасове житло в Європі приймаються через спеціальну платформу, але встановлені певні умови:
— можливість отримати житло надається лише сім'ям з дітьми;
— тривалість перебування в обраному житлі може коливатись від 7 до 30 днів;
— програма доступна лише для тих осіб, які раніше не користувалися підтримкою від «United for Ukraine»;
Якщо ви відповідаєте цим критеріям, ви можете подати заявку на отримання безоплатного тимчасового житла. Для цього зайдіть у розділ «Знайти тимчасове житло» на платформі UFU.
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Які документи необхідні для отримання безкоштовного житла від Airbnb
Для того, щоб отримати можливість на безоплатне розміщення, біженцям слід надати наступну інформацію:
— хто, де і на який період часу потребує житло;
— підтвердити, що ваша родина була змушена покинути Україну через війну та перебуває в складних життєвих обставинах. Для підтвердження особи можна використовувати український паспорт, дозвіл на роботу або посвідку на проживання в Україні.
Окрім цього, одним з важливих критеріїв є наявність штампа у паспорті, який підтверджує, що ваша родина покинула Україну після 24 лютого 2022 року.
Як відомо, «United For Ukraine» — це міжнародна організація, заснована з перших днів конфлікту з метою надання допомоги українським біженцям за межами країни. Протягом перших тижнів ініціативи понад 150 добровольців із 34 країн долучилися до надання допомоги.
У рамках програми українці можуть звертатися до фахівців з питань інформаційної підтримки, юридичних консультацій, психологічної підтримки, освіти та працевлаштування.
За підтримки «United For Ukraine» та Airbnb, біженці можуть знайти необхідну підтримку та безпечне місце для проживання.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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