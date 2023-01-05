Безкоштовне оздоровлення дітей: хто зможе отримати путівки — Finance.ua
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Безкоштовне оздоровлення дітей: хто зможе отримати путівки

Особисті фінанси
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За словами директорки Департаменту молоді та спорту КМДА Юлії Хан, традиційно путівки на оздоровлення отримають школярі, які щоденно працювали та досягали успіхів, кожен у своїй справі:
  • відмінники навчання,
  • учасники творчих колективів та спортивних команд-переможців (1-3 місце) міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань та спартакіад,
  • лідери дитячих громадських організацій та учнівського самоврядування.
Крім цього, путівки буде надано особам, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема це діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій та діти, які маються статус внутрішньо переміщених осіб".
Оздоровча кампанія стартує 9 січня 2023 року. Для отримання безоплатної оздоровчої путівки для дітей, віком 7-17 років, необхідно звернутись до Департаменту молоді та спорту Києва (вул. Хрещатик, 12, четвертий поверх) або за номером телефону: (066) 682-62-88, (066) 241-61-39.
За матеріалами:
Finance.ua
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