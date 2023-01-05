Безкоштовне оздоровлення дітей: хто зможе отримати путівки — Finance.ua

Безкоштовне оздоровлення дітей: хто зможе отримати путівки 05.01.2023, 00:01 — Особисті фінанси

За словами директорки Департаменту молоді та спорту КМДА Юлії Хан, традиційно путівки на оздоровлення отримають школярі, які щоденно працювали та досягали успіхів, кожен у своїй справі:

відмінники навчання,

учасники творчих колективів та спортивних команд-переможців (1-3 місце) міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань та спартакіад,

лідери дитячих громадських організацій та учнівського самоврядування.

Крім цього, путівки буде надано особам, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема це діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій та діти, які маються статус внутрішньо переміщених осіб".

Оздоровча кампанія стартує 9 січня 2023 року. Для отримання безоплатної оздоровчої путівки для дітей, віком 7-17 років, необхідно звернутись до Департаменту молоді та спорту Києва (вул. Хрещатик, 12, четвертий поверх) або за номером телефону: (066) 682-62-88, (066) 241-61-39.

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