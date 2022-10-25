Без зернового коридору експорт продукції АПК розтягнеться на 1,5 роки — Finance.ua

Без зернового коридору експорт продукції АПК розтягнеться на 1,5 роки Вчора 20:42 — Аграрний ринок

Про це розповів генеральний директор УКАБ Роман Сластьон під час пресконференції «Зерновий коридор: чому він потрібний Україні та світу?» — сповістила прес-служба УКАБ, пише Агроправда.

«Якщо робота зернового коридору не буде продовжена, то транспортування експортного потенціалу продукції АПК розтягнеться на 1,5 роки, за умови, що зерно нового врожаю не прибуватиме», — зазначив Роман Сластьон.

Станом на липень в Україні сформувалося 20 млн тонн перехідних запасів за середньорічного рівня не більше 5-6 млн тонн. Прогноз нового врожаю зернових та олійних 2022 року в середньому становить 70 млн тонн, що за внутрішнього споживання на рівні 20 млн тонн формує 50 млн експортного потенціалу.

Щоб його ритмічно реалізувати, щомісячний експорт має становити принаймні 6 млн тонн. Без моря Україна здатна перевалити всіма альтернативними шляхами 3-3,5 млн тонн на місяць.

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Однак, навіть зараз зерновий коридор працює далеко не бездоганно. Частина проблем пов’язана із саботажем росії, інтенсивність якого наростає в міру наближення дня Х, частина має об’єктивне підґрунтя.

Спочатку закладені для реалізації угоди ресурси — людські та технічні — виявилися недостатніми. У результаті, коли український морський експорт перевищив 3 млн тонн/місяць, виникла проблема скупчення суден на комісії на нейтральній турецькій території. На сьогодні в Стамбулі вже застрягли близько 150 суден. День простою обходиться власнику вантажу в $20 000 — $40 000.

Україна пропонувала вдвічі збільшити кількість інспекторів, але росія блокувала цю пропозицію.

Покращити роботу зернового коридору пропонується в новому тексті угоди, яка діятиме після 20 листопада. Зокрема, пропонується не вносити туди перевірку суден, що залишають Україну та завантажені зерном.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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