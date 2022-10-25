Без зернового коридору експорт продукції АПК розтягнеться на 1,5 роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Без зернового коридору експорт продукції АПК розтягнеться на 1,5 роки

Аграрний ринок
85
Про це розповів генеральний директор УКАБ Роман Сластьон під час пресконференції «Зерновий коридор: чому він потрібний Україні та світу?» — сповістила прес-служба УКАБ, пише Агроправда.
«Якщо робота зернового коридору не буде продовжена, то транспортування експортного потенціалу продукції АПК розтягнеться на 1,5 роки, за умови, що зерно нового врожаю не прибуватиме», — зазначив Роман Сластьон.
Станом на липень в Україні сформувалося 20 млн тонн перехідних запасів за середньорічного рівня не більше 5-6 млн тонн. Прогноз нового врожаю зернових та олійних 2022 року в середньому становить 70 млн тонн, що за внутрішнього споживання на рівні 20 млн тонн формує 50 млн експортного потенціалу.
Щоб його ритмічно реалізувати, щомісячний експорт має становити принаймні 6 млн тонн. Без моря Україна здатна перевалити всіма альтернативними шляхами 3-3,5 млн тонн на місяць.
Читайте також
Однак, навіть зараз зерновий коридор працює далеко не бездоганно. Частина проблем пов’язана із саботажем росії, інтенсивність якого наростає в міру наближення дня Х, частина має об’єктивне підґрунтя.
Спочатку закладені для реалізації угоди ресурси — людські та технічні — виявилися недостатніми. У результаті, коли український морський експорт перевищив 3 млн тонн/місяць, виникла проблема скупчення суден на комісії на нейтральній турецькій території. На сьогодні в Стамбулі вже застрягли близько 150 суден. День простою обходиться власнику вантажу в $20 000 — $40 000.
Україна пропонувала вдвічі збільшити кількість інспекторів, але росія блокувала цю пропозицію.
Покращити роботу зернового коридору пропонується в новому тексті угоди, яка діятиме після 20 листопада. Зокрема, пропонується не вносити туди перевірку суден, що залишають Україну та завантажені зерном.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.