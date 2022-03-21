Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів – Міненерго — Finance.ua
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Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів – Міненерго

Вчора 07:15Енергетика
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Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів, знеструмлено — понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів.
Про це йдеться у звіті Міненерго щодо енергопостачання на 20 березня.
За даними міністерства, близько 170 тисяч споживачів підключено до електропостачання 20 березня у Харківській області.
"Загалом за минулу добу відновлено електропостачання понад 190,6 тисячам споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.
Станом на 20 березня відновлено газопостачання 6182 споживачам", — йдеться у повідомленні.
"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів. Знеструмлено — понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів", — підкреслили в Міненерго.
ОЕС України продовжує працювати в синхронній зоні з енергетичними системами держав-членів Європейського Союзу ENTSO-E.
При цьому, всі чотири діючі атомні електростанції України працюють стабільно. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
«Оператор ГТС України продовжує відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок бойових дій», — додали в міністерство.
У відомстві додали, що наразі всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.
За матеріалами: Економічна Правда
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