Без чого неможливо отримати пенсію: ПФУ про вимоги до банківських рахунків для зарахування пенсій — Finance.ua
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Без чого неможливо отримати пенсію: ПФУ про вимоги до банківських рахунків для зарахування пенсій

Казна та Політика
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Пенсіонери можуть перейти на отримування пенсій через банк. Але для цього, як неодноразово розповідали у Пенсійному фонду України, у банку потрібно відкрити рахунок, який, повинен відповідати певним вимогам.
Який повинен бути рахунок, нагадали у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, посилаючись на відповідну інструкцію Нацбанку:
  • Рахунок має бути відкритий саме для зарахування пенсійних виплат.
  • Крім того, рахунок має бути активним.
  • Під час подання заяви на нарахування пенсії потрібно вказувати номер рахунку в міжнародному форматі IBAN. Він складається з 29 літер та цифр, дізнатися його можна у мобільному додатку банку або у відділеннях фінустанови.
Щоб перевести виплати до банку, потрібно лише подати заяву, прийшовши до відділення Пенсійного фонду України або в електронній формі через вебпортал електронних послуг.
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За матеріалами:
ТСН
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