Без чого неможливо отримати пенсію: ПФУ про вимоги до банківських рахунків для зарахування пенсій — Finance.ua

Без чого неможливо отримати пенсію: ПФУ про вимоги до банківських рахунків для зарахування пенсій Вчора 09:45 — Казна та Політика

Пенсіонери можуть перейти на отримування пенсій через банк. Але для цього, як неодноразово розповідали у Пенсійному фонду України, у банку потрібно відкрити рахунок, який, повинен відповідати певним вимогам.

Який повинен бути рахунок, нагадали у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, посилаючись на відповідну інструкцію Нацбанку:

Рахунок має бути відкритий саме для зарахування пенсійних виплат.

Крім того, рахунок має бути активним.

Під час подання заяви на нарахування пенсії потрібно вказувати номер рахунку в міжнародному форматі IBAN. Він складається з 29 літер та цифр, дізнатися його можна у мобільному додатку банку або у відділеннях фінустанови.

Щоб перевести виплати до банку, потрібно лише подати заяву, прийшовши до відділення Пенсійного фонду України або в електронній формі через вебпортал електронних послуг.

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