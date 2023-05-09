Бензин та дизпаливо подешевшали, автогаз - подорожчав — Finance.ua

Бензин та дизпаливо подешевшали, автогаз - подорожчав Сьогодні 19:11 — Енергетика

У вівторок, 9 травня, порівняно із понеділком, 8 травня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 1,4−2,1% до 45,66−47,32 гривні за літр, а на автогаз — підвищилися на 0,8% до 22,35 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 1,4% із 47,99 гривні за літр до 47,32 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 2,1% із 46,66 гривні за літр до 45,66 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 0,8% із 22,18 гривні за літр до 22,35 гривні за літр.

У понеділок, 8 травня, порівняно із п’ятницею, 5 травня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 22,18 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 47,99 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 46,66 гривні за літр.

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