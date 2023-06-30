Бензин та дизель подорожчали перед підвищенням податків з 1 липня — Finance.ua

Бензин та дизель подорожчали перед підвищенням податків з 1 липня Сьогодні 16:44 — Енергетика

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 30 червня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Паливо дорожчає перед підвищенням податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 44,85 гривні за літр (+0,20 гривні), на дизельне пальне 43,40 гривні за літр (+0,23 гривні), на автогаз 21,93 гривні за літр (+0,01 гривні).

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