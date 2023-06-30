Бензин та дизель подорожчали перед підвищенням податків з 1 липня — Finance.ua
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Бензин та дизель подорожчали перед підвищенням податків з 1 липня

Енергетика
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Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 30 червня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Паливо дорожчає перед підвищенням податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 44,85 гривні за літр (+0,20 гривні), на дизельне пальне 43,40 гривні за літр (+0,23 гривні), на автогаз 21,93 гривні за літр (+0,01 гривні).
Бензин та дизель подорожчали перед підвищенням податків з 1 липня
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За матеріалами:
РБК-Україна
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