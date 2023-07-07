Бензин та дизель: ціни на АЗС — Finance.ua

Бензин та дизель: ціни на АЗС
Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 7 липня 2023 року порівняно з кінцем червня подорожчали більш ніж на 3 гривні. Зростання цін спричинено підвищенням податків.
Про це повідомляє «Консалтингова група А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,89 гривень за літр (+47,89 гривень за тиждень), на дизельне пальне 46,84 гривень за літр (+3,44 гривень), на автогаз 23, 36 гривень за літр (+1,43 гривні).
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на паливо з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.
- Мережі АЗС поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8−9 гривень, дизель — на 5−6 гривень, автогаз — на 3 гривні.
- Як повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, діапазон буде: дизельне пальне до 50 гривень на літр, 95 бензин — до 55 гривень за літр. Ціни на автогаз зростуть приблизно до 26 гривень за літр.
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