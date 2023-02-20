Бензин чи дизель: які моделі авто обирали українці в кожному з сегментів — Finance.ua

Бензин чи дизель: які моделі авто обирали українці в кожному з сегментів Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Бензин чи дизель: які моделі авто обирали українці в кожному з сегментів

Вподобання українців під час вибору автомобіля за типом пального залишаються стабільними. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили , як у січні змінилися частки авто з точки зору пального та якими були найпопулярніші моделі в кожному із сегментів.

Який тип пального обирають для авто:

упродовж січня 2023 року українці найчастіше обирали бензинові автомобілі. Таких придбали 43,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних легковиків (34,9 тис.). Якщо до них додати автомобілі зі встановленим ГБО (19,2%, 26,5 тис.) та машини з гібридними двигунами (2%, 1,6 тис.), то легковики на бензині складатимуть абсолютну більшість: 64,3% від загальної кількості продажів;

Таких придбали 43,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних легковиків (34,9 тис.). Якщо до них додати автомобілі зі встановленим ГБО (19,2%, 26,5 тис.) та машини з гібридними двигунами (2%, 1,6 тис.), то легковики на бензині складатимуть абсолютну більшість: 64,3% від загальної кількості продажів; частка дизельних авто склала 32,8% (26,5 тис.) машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому пальному було 0,4% від загальної кількості (335 шт.);



склала 32,8% (26,5 тис.) машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому пальному було 0,4% від загальної кількості (335 шт.); частка електромобілів склала 2,5% (2 тис.) від загальної кількості.



Тож експерти кажуть, що загалом ситуація на автомобільному ринку в розрізі типу пального, який обирають українці під час купівлі авто, залишається стабільною.

Які моделі обирають, залежно від виду пального

Внутрішні перепродажі

Найпопулярнішими дизельними авто на внутрішньому ринку виявилися Volkswagen Passat (2 л, 840 шт.), Renault Megane (1.5 л, 645 шт.) та BMW X5 (3 л, 358 шт.).

на внутрішньому ринку виявилися Volkswagen Passat (2 л, 840 шт.), Renault Megane (1.5 л, 645 шт.) та BMW X5 (3 л, 358 шт.). Серед бензинових варіантів найчастіше обирали Volkswagen Golf (1.4 л, 406 шт.), Daewoo Lanos/Sens (1.5 л, 358 шт.) та Skoda Octavia (1.6 л, 331 шт.).



варіантів найчастіше обирали Volkswagen Golf (1.4 л, 406 шт.), Daewoo Lanos/Sens (1.5 л, 358 шт.) та Skoda Octavia (1.6 л, 331 шт.). Найпопулярнішими авто з ГБО на внутрішньому ринку стали Daewoo Lanos/Sens (1,5 л, 729 шт.), Daewoo Lanos/Sens з двигуном 1.3 літра (343 шт.), та Chevrolet Aveo (1,5 л, 326 шт.).



на внутрішньому ринку стали Daewoo Lanos/Sens (1,5 л, 729 шт.), Daewoo Lanos/Sens з двигуном 1.3 літра (343 шт.), та Chevrolet Aveo (1,5 л, 326 шт.). Серед «гібридів» найчастіше обирали Toyota RAV-4 (2,5 л, 65 шт.), Ford Fusion (2 л, 49 шт.) та Toyota Camry (2,5 л, 48 шт.).



найчастіше обирали Toyota RAV-4 (2,5 л, 65 шт.), Ford Fusion (2 л, 49 шт.) та Toyota Camry (2,5 л, 48 шт.). Найпопулярнішими «газовими» авто на внутрішньому ринку стали Hyundai Sonata (2 л, 203 шт.), KIA Optima (2 л, 63 шт.) та Hyundai Grandeur (3 л, 9 шт.).



Імпорт вживаних легковиків

Дизелі — Renault Megane, Volkswagen Passat та Skoda Octavia.

Бензинові — Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.



Обладнані ГБО — Skoda Octavia, Renault Megane та Nissan Rogue.

«Гібриди» — Skoda Octavia, Renault Megane та Nissan Rogue.



Газові — Hyundai Sonata, KIA Optima та Hyundai Grandeur.



Нові легковики

Бензинові — Renault Duster, Suzuki Vitara та Toyota Land Cruiser Prado.

Дизелі — Toyota Land Cruiser Prado, Renault Express і Toyota Land Cruiser.



Обладнані ГБО — Renault Duster, Chery Tiggo 4 та Hyundai Tucson.



«Гібриди» — Toyota RAV-4, Toyota Camry і Toyota Yaris Cross.



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