Бензин чи дизель: які моделі авто обирали українці в кожному з сегментів — Finance.ua

Бензин чи дизель: які моделі авто обирали українці в кожному з сегментів
Вподобання українців під час вибору автомобіля за типом пального залишаються стабільними. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, як у січні змінилися частки авто з точки зору пального та якими були найпопулярніші моделі в кожному із сегментів.
Який тип пального обирають для авто:
- упродовж січня 2023 року українці найчастіше обирали бензинові автомобілі. Таких придбали 43,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних легковиків (34,9 тис.). Якщо до них додати автомобілі зі встановленим ГБО (19,2%, 26,5 тис.) та машини з гібридними двигунами (2%, 1,6 тис.), то легковики на бензині складатимуть абсолютну більшість: 64,3% від загальної кількості продажів;
- частка дизельних авто склала 32,8% (26,5 тис.) машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому пальному було 0,4% від загальної кількості (335 шт.);
- частка електромобілів склала 2,5% (2 тис.) від загальної кількості.
Тож експерти кажуть, що загалом ситуація на автомобільному ринку в розрізі типу пального, який обирають українці під час купівлі авто, залишається стабільною.
Які моделі обирають, залежно від виду пального
Внутрішні перепродажі
- Найпопулярнішими дизельними авто на внутрішньому ринку виявилися Volkswagen Passat (2 л, 840 шт.), Renault Megane (1.5 л, 645 шт.) та BMW X5 (3 л, 358 шт.).
- Серед бензинових варіантів найчастіше обирали Volkswagen Golf (1.4 л, 406 шт.), Daewoo Lanos/Sens (1.5 л, 358 шт.) та Skoda Octavia (1.6 л, 331 шт.).
- Найпопулярнішими авто з ГБО на внутрішньому ринку стали Daewoo Lanos/Sens (1,5 л, 729 шт.), Daewoo Lanos/Sens з двигуном 1.3 літра (343 шт.), та Chevrolet Aveo (1,5 л, 326 шт.).
- Серед «гібридів» найчастіше обирали Toyota RAV-4 (2,5 л, 65 шт.), Ford Fusion (2 л, 49 шт.) та Toyota Camry (2,5 л, 48 шт.).
- Найпопулярнішими «газовими» авто на внутрішньому ринку стали Hyundai Sonata (2 л, 203 шт.), KIA Optima (2 л, 63 шт.) та Hyundai Grandeur (3 л, 9 шт.).
Імпорт вживаних легковиків
- Дизелі — Renault Megane, Volkswagen Passat та Skoda Octavia.
- Бензинові — Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.
- Обладнані ГБО — Skoda Octavia, Renault Megane та Nissan Rogue.
- «Гібриди» — Skoda Octavia, Renault Megane та Nissan Rogue.
- Газові — Hyundai Sonata, KIA Optima та Hyundai Grandeur.
Нові легковики
- Бензинові — Renault Duster, Suzuki Vitara та Toyota Land Cruiser Prado.
- Дизелі — Toyota Land Cruiser Prado, Renault Express і Toyota Land Cruiser.
- Обладнані ГБО — Renault Duster, Chery Tiggo 4 та Hyundai Tucson.
- «Гібриди» — Toyota RAV-4, Toyota Camry і Toyota Yaris Cross.
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