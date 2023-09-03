Bentley відкликає майже 4 тисячі кросоверів Bentayga через ризик займання — Finance.ua

Bentley відкликає майже 4 тисячі кросоверів Bentayga через ризик займання Сьогодні 04:34 — Технології&Авто

Bentley відкликає майже 4 тисячі кросоверів Bentayga через ризик займання

Британська компанія Bentley відкликає кілька тисяч люксових кросоверів Bentayga. Приводом для відкликання стали проблеми, пов’язані із паливною системою.

Про це повідомляє Carscoops

Сервісна акція загалом зачепить 3527 автомобілів, випущених у період із березня 2016-го по червень 2023 року. Як повідомили у компанії, через поганий бензин і високі температури паливний насос цих кросоверів зазнає перевантаження, а електричні роз'єми модуля подачі палива в бензобаку перегріваються. Це може призвести до розплавлення матеріалу, з якого виготовлений фланець, витоку палива і навіть загоряння.

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Всебічно вивчивши проблему, інженери Bentley розробили ремкомплект із покращеною конструкцією фланців у бензобаку. Крім того, виробник змінив конструкцію модуля подачі палива, і автомобілі, випущені після червня 2023 року, не будуть схильні до цієї проблеми.

Наприкінці вересня Bentley почне повідомляти власників кросоверів Bentayga, що потрапили під відкликання, про необхідність відвідати офіційного дилера для проведення ремонту. Усі роботи будуть безкоштовними.

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