Бельгія офіційно ввела можливість обрати 4-денний робочий тиждень — Finance.ua

Бельгія офіційно ввела можливість обрати 4-денний робочий тиждень Сьогодні 06:10 — Особисті фінанси

Бельгія офіційно ввела можливість обрати 4-денний робочий тиждень

Робітники у Бельгії отримали право на чотириденний робочий тиждень, але ті, хто ним скористаються, працюватимуть по годинах практично так само.

Про це повідомляє Euronews

У понеділок набуло чинності розпорядження бельгійського уряду, ухвалене у лютому. Чотириденний графік роботи до цього лише тестували.

«Але на відміну від більшості пілотних проектів, де працівникам платять однакову суму за меншу кількість годин, бельгійські працівники, які обирають варіант чотириденного тижня, повинні будуть працювати однакову кількість годин протягом тижня», — йдеться в повідомленні.

Бельгійський чотириденний робочий тиждень відрізняється від більшості інших чотириденних пробних робочих тижнів, запроваджених у таких країнах, як Великобританія та США.

Усі службовці в Бельгії, незалежно від того, працюють вони в державному чи приватному секторі, матимуть вибір: працювати 9,5 годин на день протягом чотирьох днів або 8 годин на день протягом п’яти днів. Тобто по суті, робочий тиждень для них буде лише трохи коротшим, ніж традиційний, — 38 годин замість 40.

Таким чином Бельгія стала першою країною в ЄС та третьою країною в світі, яка офіційно запровадила чотириденний робочий тиждень як варіант для своїх працівників.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.