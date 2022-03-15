БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців — Finance.ua
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БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців

Вчора 06:11Особисті фінанси
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Бюро економічної безпеки України закликає підприємців не завищувати ціни на послуги і товари для українців.
«Це неприпустимо під час військових дій, на тлі падіння купівельної спроможності населення. Тому сьогодні ми відстежуємо та відпрацьовуємо кожен такий випадок. Зібрані матеріали надсилатимуться до компетентних органів для подальшого вжиття заходів (Державної податкової служби, Держспоживслужби, Національної поліції та інших)», — заявив директор Бюро Вадим Мельник.
За його словами, при визначенні ознак правопорушень під час відпрацювання фактів встановлення необґрунтовано високих цін вживатимуться заходи «до негайного їх припинення та притягнення винних до визначеної законом відповідальності».
Результати. У Бюро уточнюють, що з початку березня співробітники БЕБ отримали 275 повідомлень через спеціально створений телеграм-бот і пошту. Найбільше повідомлень надійшло із Львівської області — 63, Дніпропетровської — 46, Київської області та м. Києва — 40.
«Більшість повідомлень від громадян стосуються завищення цін на проживання та окремих товарів повсякденного споживання. Крім того, встановлено факти завищення цін на паливо деякими мережами АЗС», — уточнюють у БЕБ.
Куди звертатися? БЕБ закликає свідомих громадян не стояти осторонь та повідомляти про відомі аналогічні випадки необґрунтованого підвищення цін на житло, товари повсякденного споживання та послуги, за адресою: zvernennya@esbu.gov.ua або за допомогою телеграм-бота https://t.me/StopOverpriceBot.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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